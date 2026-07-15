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В Крыму после укусов клещей 29 человек заразились боррелиозом
В Крыму после укусов клещей 29 человек заразились боррелиозом - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Крыму после укусов клещей 29 человек заразились боррелиозом
С начала 2026 года на территории Крымского полуострова выявлено 29 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T19:19
2026-07-15T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. С начала 2026 года на территории Крымского полуострова выявлено 29 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.При этом число обращений в медучреждения Крыма после укуса клещей не превышает среднемноголетние показатели.По данным ведомства, в Крыму отмечаются два пика активности клещей: весенний (май) и летне-осенний (август-сентябрь). При этом в зависимости от погодных условий первые укусы клещей могут регистрироваться уже в январе.С марта текущего года в Крыму проводятся обработки территорий от клещей. По данным на 13 июля, обработано 3 125 га территорий.Ранее сообщалось,что Крым и Севастополь находятся в перечне российских регионов с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человекВ России с начала года клещи покусали 284 тысячи человекНашествие клещей в Крыму – как уберечься от опасных заболеваний
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крым, севастополь, роспотребнадзор, клещи, боррелиоз (болезнь лайма), общество, новости крыма, здоровье
В Крыму после укусов клещей 29 человек заразились боррелиозом
В Крыму и Севастополе выявили 29 случаев заболевания клещевым боррелиозом с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. С начала 2026 года на территории Крымского полуострова выявлено 29 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
"С начала года на территории Республики Крым и города Севастополя зарегистрировано 29 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. В 2025 году было выявлено 24 случая за аналогичный период", – говорится в сообщении.
При этом число обращений в медучреждения Крыма после укуса клещей не превышает среднемноголетние показатели.
"Результаты исследования снятых с людей клещей на вирусофорность свидетельствуют о заражении вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 7% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - 1,7%, моноцитарным эрлихиозом – 0,9%", – добавили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в Крыму отмечаются два пика активности клещей: весенний (май) и летне-осенний (август-сентябрь). При этом в зависимости от погодных условий первые укусы клещей могут регистрироваться уже в январе.
С марта текущего года в Крыму проводятся обработки территорий от клещей. По данным на 13 июля, обработано 3 125 га территорий.
Ранее сообщалось,
что Крым и Севастополь находятся в перечне российских регионов с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом.
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