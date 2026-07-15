https://crimea.ria.ru/20260715/v-krymu-posle-ukusov-kleschey-29-chelovek-zarazilis-borreliozom-1157662515.html

В Крыму после укусов клещей 29 человек заразились боррелиозом

В Крыму после укусов клещей 29 человек заразились боррелиозом - РИА Новости Крым, 15.07.2026

В Крыму после укусов клещей 29 человек заразились боррелиозом

С начала 2026 года на территории Крымского полуострова выявлено 29 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T19:19

2026-07-15T19:19

2026-07-15T19:19

крым

севастополь

роспотребнадзор

клещи

боррелиоз (болезнь лайма)

общество

новости крыма

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. С начала 2026 года на территории Крымского полуострова выявлено 29 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.При этом число обращений в медучреждения Крыма после укуса клещей не превышает среднемноголетние показатели.По данным ведомства, в Крыму отмечаются два пика активности клещей: весенний (май) и летне-осенний (август-сентябрь). При этом в зависимости от погодных условий первые укусы клещей могут регистрироваться уже в январе.С марта текущего года в Крыму проводятся обработки территорий от клещей. По данным на 13 июля, обработано 3 125 га территорий.Ранее сообщалось,что Крым и Севастополь находятся в перечне российских регионов с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму от клещевого энцефалита привились более 5300 человекВ России с начала года клещи покусали 284 тысячи человекНашествие клещей в Крыму – как уберечься от опасных заболеваний

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, роспотребнадзор, клещи, боррелиоз (болезнь лайма), общество, новости крыма, здоровье