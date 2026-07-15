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В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов
В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов
Для нескольких пригородных поездов в Крыму с 15 июля назначили дополнительные остановки. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК). РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T08:12
2026-07-15T08:12
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Для нескольких пригородных поездов в Крыму с 15 июля назначили дополнительные остановки. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).Речь идет об остановочных пунктах 1452 км и 1450 км для следующих электричек:Остановочный пункт 1450 км для пригородных поездов:Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте прелприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка, железные дороги крыма, железная дорога, транспорт, новости крыма
В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов

В Крыму с 15 июля назначили дополнительные остановки для пригородных поездов

08:12 15.07.2026
 
© РИА Новости КрымЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Для нескольких пригородных поездов в Крыму с 15 июля назначили дополнительные остановки. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).
Речь идет об остановочных пунктах 1452 км и 1450 км для следующих электричек:
  • №6630 сообщением Симферополь — Джанкой (отправлением со станции Симферополь в 19:20);
  • № 7202/7201 сообщением Инкерман-1 — Евпатория (отправлением со станции Инкерман-1 в 7:42).
Остановочный пункт 1450 км для пригородных поездов:
  • №6646/6645 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением со станции Симферополь в 11:15);
  • №6652/6651 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением со станции Симферополь в 15:50);
  • №6672/6671 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением со станции Евпатория в 5:35).
Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте прелприятия.
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ЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"ЭлектричкаЖелезные дороги КрымаЖелезная дорогаТранспортНовости Крыма
 
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