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В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов
В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов - РИА Новости Крым, 15.07.2026
В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов
Для нескольких пригородных поездов в Крыму с 15 июля назначили дополнительные остановки. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК). РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T08:12
2026-07-15T08:12
2026-07-15T08:12
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Для нескольких пригородных поездов в Крыму с 15 июля назначили дополнительные остановки. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).Речь идет об остановочных пунктах 1452 км и 1450 км для следующих электричек:Остановочный пункт 1450 км для пригородных поездов:Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте прелприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов
В Крыму с 15 июля назначили дополнительные остановки для пригородных поездов