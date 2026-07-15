https://crimea.ria.ru/20260715/v-krymu-naznachili-dopolnitelnye-ostanovki-dlya-prigorodnykh-poezdov-1157653420.html

В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов

В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов - РИА Новости Крым, 15.07.2026

В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов

Для нескольких пригородных поездов в Крыму с 15 июля назначили дополнительные остановки. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК). РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T08:12

2026-07-15T08:12

2026-07-15T08:12

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

электричка

железные дороги крыма

железная дорога

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Для нескольких пригородных поездов в Крыму с 15 июля назначили дополнительные остановки. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).Речь идет об остановочных пунктах 1452 км и 1450 км для следующих электричек:Остановочный пункт 1450 км для пригородных поездов:Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте прелприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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