https://crimea.ria.ru/20260715/v-krymu-arendnuyu-platu-dlya-ryada-predprinimateley-snizyat-na-75-protsentov-1157655932.html

В Крыму арендную плату для ряда предпринимателей снизят на 75 процентов

В Крыму арендную плату для ряда предпринимателей снизят на 75 процентов - РИА Новости Крым, 15.07.2026

В Крыму арендную плату для ряда предпринимателей снизят на 75 процентов

В условиях ЧС власти Крыма снизили арендную плату для ряда предпринимателей на 75%. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T09:25

2026-07-15T09:25

2026-07-15T09:27

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крымский бизнес

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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. В условиях ЧС власти Крыма снизили арендную плату для ряда предпринимателей на 75%. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он отметил, что мера поддержки будет оказана, если арендуемое имущество фактически используется для производства продуктов питания, напитков, гостиничного бизнеса и предоставления мест временного проживания, деятельности санаторно-курортных организаций, детского отдыха, демонстрации кинофильмов.При этом заключать дополнительные соглашения не требуется, расчеты проведут автоматически.Еще одна мера поддержки для бизнеса предусматривает отсрочку платежей за землю, которые подлежат оплате до 20 декабря 2026 года, по договорам аренды, заключенным в период с 1 июля по 31 октября 2026 года.Эта мера также оказывается в беззаявительном порядке.Ранее сообщалось, что власти Крыма разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе отсрочка платы за землю, льготные микрозаймы и другие механизмы.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за полгода на соцвыплаты направили почти 12,9 млрд рублейВласти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧСКак бизнес в Крыму адаптируется к работе в условиях ЧС и чем помогают власти

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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