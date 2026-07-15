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Убийство главного инженера ЗАЭС и ответ на угрозы Киева "вернуть" Крым – главное
Убийство главного инженера ЗАЭС и ответ на угрозы Киева "вернуть" Крым – главное - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Убийство главного инженера ЗАЭС и ответ на угрозы Киева "вернуть" Крым – главное
ВСУ убили главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. В результате атаки ВСУ полностью обесточены Керчь и часть населенных пунктов на северо-западе и РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T22:56
2026-07-15T22:56
2026-07-15T22:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. ВСУ убили главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. В результате атаки ВСУ полностью обесточены Керчь и часть населенных пунктов на северо-западе и востоке Крыма. Армия России наносит массированные удары по Украине. Власти Крыма снизили арендную плату для предпринимателей в условиях ЧС. Вице-премьер РФ Александр Новак сделал заявление о внутреннем рынке топлива в стране. В России ответили на угрозы экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "возвращении Крыма". С марта 2027 года Евросоюз будет отказывать во временной защите военнообязанным украинцам, не прошедшим службу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Теракт против главного инженера ЗАЭСГлавный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате теракта, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, беспилотник ВСУ нанес удар по служебному автомобилю станции, в котором находился Яковлев, на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с главным инженером погиб водитель.Керчь полностью обесточена после ударов ВСУКерчь в среду утром была полностью обесточена после ночной атаки ВСУ., сообщал глава администрации города Иван Кошель. По его данным, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания.Также на северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов остались без электричества в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики, сообщили в компании "Крымэнерго".Массированные удары по Украине Российские войска в среду продолжили бить по украинским портам в Одессе и Черноморске, задействованным в доставке грузов для ВСУ. Как сообщили в Минобороны, в результате групповых ударов высокоточным оружием в портах "Одесса" и "Черноморск" Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с горючим для ВСУ, цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов.Поражены также три сухогруза, контейнеровоз, два цеха по сборке беспилотников. В течение дня ударные беспилотники в порту "Южный" и "Одесса" разбили еще три сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки.В Крыму снизят аренду для предпринимателейВ условиях ЧС власти Крыма снизили арендную плату для ряда предпринимателей на 75%. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ситуация с топливом на внутреннем рынке РоссииВнутренний рынок России наполняется дизельным топливом после запрета на его экспорт, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым сетям, заявил в среду вице-премьер РФ Александр Новак.Ответ на угрозы Кулебы крымчанамУгрозы представителей киевского режима по поводу "возвращения" Крыма и репрессивных мер против жителей полуострова являются "продуктом бурной фантазии", лучшим ответом на них будут точные удары Вооруженных сил РФ по военным объектам на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Юрий Светов.Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что в случае "возвращения" Крыма необходимо поразить в правах местных жителей, отменить на полуострове выборы, а также создать крымчанам "максимально неблагоприятные условия для проживания", чтобы они уехали.ЕС откажет в убежище военнообязанным украинцамВременная защита в странах Евросоюза с марта 2027 года будет предоставляться украинцам только при условии выполнения ими воинской обязанности. "Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине", - говорится в заявлении Совета ЕС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. ВСУ убили главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. В результате атаки ВСУ полностью обесточены Керчь и часть населенных пунктов на северо-западе и востоке Крыма. Армия России наносит массированные удары по Украине. Власти Крыма снизили арендную плату для предпринимателей в условиях ЧС. Вице-премьер РФ Александр Новак сделал заявление о внутреннем рынке топлива в стране. В России ответили на угрозы экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "возвращении Крыма". С марта 2027 года Евросоюз будет отказывать во временной защите военнообязанным украинцам, не прошедшим службу.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Теракт против главного инженера ЗАЭС
Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб
в результате теракта, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, беспилотник ВСУ нанес удар по служебному автомобилю станции, в котором находился Яковлев, на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с главным инженером погиб водитель.
Керчь полностью обесточена после ударов ВСУ
Керчь в среду утром была полностью обесточена
после ночной атаки ВСУ., сообщал глава администрации города Иван Кошель. По его данным, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания.
Также на северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов остались без электричества
в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики, сообщили в компании "Крымэнерго".
Массированные удары по Украине
Российские войска в среду продолжили бить
по украинским портам в Одессе и Черноморске, задействованным в доставке грузов для ВСУ.
Как сообщили в Минобороны, в результате групповых ударов высокоточным оружием в портах "Одесса" и "Черноморск" Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, резервуары с горючим для ВСУ, цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов.
Поражены также три сухогруза
, контейнеровоз, два цеха по сборке беспилотников.
В течение дня ударные беспилотники в порту "Южный" и "Одесса" разбили
еще три сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки.
В Крыму снизят аренду для предпринимателей
В условиях ЧС власти Крыма снизили арендную плату
для ряда предпринимателей на 75%. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Для организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих имущество Республики Крым, установлено снижение арендной платы на 75% по действующим договорам аренды, заключенным до 1 июня 2026 года", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Ситуация с топливом на внутреннем рынке России
Внутренний рынок России наполняется
дизельным топливом после запрета на его экспорт, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым сетям, заявил в среду вице-премьер РФ Александр Новак.
Ответ на угрозы Кулебы крымчанам
Угрозы представителей киевского режима по поводу "возвращения" Крыма и репрессивных мер против жителей полуострова являются "продуктом бурной фантазии
", лучшим ответом на них будут точные удары Вооруженных сил РФ по военным объектам на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Юрий Светов.
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что в случае "возвращения" Крыма необходимо поразить в правах местных жителей, отменить на полуострове выборы, а также создать крымчанам "максимально неблагоприятные условия для проживания", чтобы они уехали.
ЕС откажет в убежище военнообязанным украинцам
Временная защита в странах Евросоюза с марта 2027 года будет предоставляться украинцам только при условии
выполнения ими воинской обязанности.
"Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине", - говорится в заявлении Совета ЕС.
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