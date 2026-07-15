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Трамп сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине

Трамп сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Трамп сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп считает возможным урегулировать конфликт на Украине до окончания его президентского срока. Об этом он заявил в интервью Fox News,... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T15:31

2026-07-15T15:31

2026-07-15T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп считает возможным урегулировать конфликт на Украине до окончания его президентского срока. Об этом он заявил в интервью Fox News, сообщает РИА Новости."Я думаю, да", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.Американский лидер также высказал мнение, что российское руководство готово в скором времени заключить сделку по урегулированию конфликта.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле в 2022 году, модальностей, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, а также реалий на земле.Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что Москва в вопросе украинского урегулирования привержена пониманиям, достигнутым на саммите в Анкоридже. Он подчеркнул, что вопрос долгосрочного урегулирования конфликта имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения и принимать продиктованные кем-то ультиматумы Россия не будет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойдут до конца: что показал саммит НАТО в АнкареТрамп заявил о давлении на все стороны конфликта на УкраинеТрамп на встрече с Зеленским сделал заявление о конфликте на Украине

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, россия, украина, сша, политика