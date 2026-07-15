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Трамп сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Трамп сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине
Трамп сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Трамп сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп считает возможным урегулировать конфликт на Украине до окончания его президентского срока. Об этом он заявил в интервью Fox News,... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T15:31
2026-07-15T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп считает возможным урегулировать конфликт на Украине до окончания его президентского срока. Об этом он заявил в интервью Fox News, сообщает РИА Новости."Я думаю, да", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.Американский лидер также высказал мнение, что российское руководство готово в скором времени заключить сделку по урегулированию конфликта.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле в 2022 году, модальностей, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, а также реалий на земле.Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что Москва в вопросе украинского урегулирования привержена пониманиям, достигнутым на саммите в Анкоридже. Он подчеркнул, что вопрос долгосрочного урегулирования конфликта имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения и принимать продиктованные кем-то ультиматумы Россия не будет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойдут до конца: что показал саммит НАТО в АнкареТрамп заявил о давлении на все стороны конфликта на УкраинеТрамп на встрече с Зеленским сделал заявление о конфликте на Украине
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дональд трамп, новости, россия, украина, сша, политика
Трамп сделал заявление о сроках завершения конфликта на Украине

Трамп надеется завершить украинский конфликт до истечения своего президентского срока

15:31 15.07.2026
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп считает возможным урегулировать конфликт на Украине до окончания его президентского срока. Об этом он заявил в интервью Fox News, сообщает РИА Новости.
"Я думаю, да", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
Американский лидер также высказал мнение, что российское руководство готово в скором времени заключить сделку по урегулированию конфликта.
"Я думаю, что он (президент России Владимир Путин - ред.) готов заключить сделку. И скоро", - сказал глава Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле в 2022 году, модальностей, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, а также реалий на земле.
Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что Москва в вопросе украинского урегулирования привержена пониманиям, достигнутым на саммите в Анкоридже. Он подчеркнул, что вопрос долгосрочного урегулирования конфликта имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения и принимать продиктованные кем-то ультиматумы Россия не будет.
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