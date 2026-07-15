https://crimea.ria.ru/20260715/tikhon-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-nastoyatelya-khrama-v-krymu-1157676147.html

Тихон выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля храма в Крыму

Тихон выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля храма в Крыму - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Тихон выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля храма в Крыму

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля храма Архангела Михаила села Михайловка Сакского района... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T20:30

2026-07-15T20:30

2026-07-15T20:30

тихон шевкунов

утраты

крымская митрополия

рпц (русская православная церковь)

общество

сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля храма Архангела Михаила села Михайловка Сакского района протоиерея Георгия Дейнеса.Светлый образ батюшки, сочетавшего ревностное служение у престола Божия с отеческой любовью и заботой о ближних, навсегда останется в сердцах всех, кто имел счастье знать отца Георгия, добавил владыка Тихон.Митрополит выразил соболезнования супруге почившего, его детям, родным и близким, а также всем прихожанам храма Архангела Михаила.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сакский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихон шевкунов, утраты, крымская митрополия, рпц (русская православная церковь), общество, сакский район