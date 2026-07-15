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Тихон выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля храма в Крыму
Тихон выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля храма в Крыму - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Тихон выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля храма в Крыму
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля храма Архангела Михаила села Михайловка Сакского района... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T20:30
2026-07-15T20:30
2026-07-15T20:30
тихон шевкунов
утраты
крымская митрополия
рпц (русская православная церковь)
общество
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля храма Архангела Михаила села Михайловка Сакского района протоиерея Георгия Дейнеса.Светлый образ батюшки, сочетавшего ревностное служение у престола Божия с отеческой любовью и заботой о ближних, навсегда останется в сердцах всех, кто имел счастье знать отца Георгия, добавил владыка Тихон.Митрополит выразил соболезнования супруге почившего, его детям, родным и близким, а также всем прихожанам храма Архангела Михаила.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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тихон шевкунов, утраты, крымская митрополия, рпц (русская православная церковь), общество, сакский район
Тихон выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля храма в Крыму
Митрополит Тихон выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Георгия Дейнеса
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выразил соболезнования в связи с кончиной настоятеля храма Архангела Михаила села Михайловка Сакского района протоиерея Георгия Дейнеса.
"С глубокой сердечной скорбью мы восприняли известие о безвременной кончине отца Георгия Дейнеса. Его жизнь была всецело посвящена служению Святой Церкви Христовой и людям, которых он окормлял на протяжении более тридцати лет", - написал митрополит в своем канале в МАКС.
Светлый образ батюшки, сочетавшего ревностное служение у престола Божия с отеческой любовью и заботой о ближних, навсегда останется в сердцах всех, кто имел счастье знать отца Георгия, добавил владыка Тихон.
Митрополит выразил соболезнования супруге почившего, его детям, родным и близким, а также всем прихожанам храма Архангела Михаила.
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