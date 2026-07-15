https://crimea.ria.ru/20260715/takoy-splochennosti-net-nigde-v-mire-chto-pokazala-chs-v-krymu-1157669774.html

Такой сплоченности нет нигде в мире: что показала ЧС в Крыму

Такой сплоченности нет нигде в мире: что показала ЧС в Крыму - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Такой сплоченности нет нигде в мире: что показала ЧС в Крыму

Крымчане в непростой ситуации в условиях действующего в регионе режима ЧС демонстрируют ту самую "русскую сплоченность, какой нигде в мире нет, как в России", и РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T18:52

2026-07-15T18:52

2026-07-15T18:52

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общество

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мнения

в мире

журналистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Крымчане в непростой ситуации в условиях действующего в регионе режима ЧС демонстрируют ту самую "русскую сплоченность, какой нигде в мире нет, как в России", и даже находят силы шутить. Очень важно, чтобы до простых людей в Европе доходила правдивая информация из Крыма. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала болгарский журналист Ася Зуан, комментируя "методички" европейских СМИ о жизни в Крыму и работу честных журналистов в Болгарии, которая продолжается.По словам Зуан, на сегодняшний день как в Болгарии, так и во многих европейских странах большинство СМИ – от 70 до 90% в зависимости от страны – работают за американское финансирование и, соответственно, распространяют определенные нарративы.Этот факт, по ее словам, довольно ярко проявил себя, когда в Крыму на фоне усиления массированных атак ВСУ на гражданские объекты, в том числе энергетические и логистические, начались проблемы с электричеством и топливом, на фоне чего как снежный ком стали возникать и другие трудности.Все эти "знатоки Крыма", по ее словам, массово пишут каждый на свой лад о том, как в Севастополе и Республике Крым происходит "апокалипсис", и так бывает всякий раз, когда есть хоть малейший для того повод. При этом практически никогда на всех этих информационных ресурсах не прочесть о том, что и как хорошо на полуострове и в связи с чем, добавила она."Когда пишут в Болгарии по поводу Крыма в контексте санкций, то особо примеров таких нет. Никто не пишет про "Тавриду Арт", например", – отметила Зуан.При этом большинство средств массовой информации постоянно пытаются внушить европейской аудитории мысль о некоей слабости России. "Это делается для того, чтобы можно было еще выкачать деньги для Зеленского, рассказав, что "мы побеждаем", – сказала журналист.Она делает вывод, что "Запад, используя свои подконтрольные ресурсы, участвует в том, что делает сейчас киевский режим: разгоняет определенную информационную кампанию, стараясь внушить определенные вещи, расшатать общество и создать панику и неуверенность в России".К счастью, остается еще в Европе, в частности в Болгарии, честная и объективная журналистика, и ее представители выходят на прямые контакты с теми, кто живет в Крыму, чтобы выяснить истинное положение дел. Также важно не забывать и о роли социальных сетей, "и очень важно, чтобы информация из Крыма доходила", добавила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Майдан любой ценой – кто и зачем организовал террор Крыма Историк сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой Ленинграда Болгария выходит из "коалиции желающих"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, режим чс, мнения, в мире, журналистика