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Станут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на Украину - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Станут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на Украину
Станут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на Украину - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Станут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на Украину
Россия будет рассматривать войска "коалиции желающих" на Украине как законные военные цели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T17:20
2026-07-15T17:20
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
европейский союз (ес)
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Россия будет рассматривать войска "коалиции желающих" на Украине как законные военные цели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что так называемая "коалиция желающих" проведет военные учения в соседних с Украиной странах. Президент Финляндии Александр Стубб уточнил, что учения пройдут в Польше, Румынии и Турции, в них примут участие порядка 1500 военных.Дипломат добавила, что тем, кто затевает новый так называемый поход против России, было бы неплохо еще раз вспомнить историю и из нее почерпнуть, чем для них могут обернуться новые экспансионистские планы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Болгария выходит из "коалиции желающих""Убить сеть": НАТО готовит цифровую систему сдерживания РоссииЕвропа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – Шойгу
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, европейский союз (ес), украина, новости
Станут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на Украину

Войска "коалиции желающих" на Украине станут законными целями для армии России – Захарова

17:20 15.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Россия будет рассматривать войска "коалиции желающих" на Украине как законные военные цели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что так называемая "коалиция желающих" проведет военные учения в соседних с Украиной странах. Президент Финляндии Александр Стубб уточнил, что учения пройдут в Польше, Румынии и Турции, в них примут участие порядка 1500 военных.

"Хотели бы вновь акцентировать на неприемлемости для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов стран так называемой "коалиции желающих". Это, повторю еще раз, де-факто будет означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России. Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели", - сказала Захарова.

Дипломат добавила, что тем, кто затевает новый так называемый поход против России, было бы неплохо еще раз вспомнить историю и из нее почерпнуть, чем для них могут обернуться новые экспансионистские планы.

"Советуем им перестать тешить себя иллюзиями нанесения России, как они там говорят, стратегического поражения", - подчеркнула представитель российского дипведомства.

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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваЕвропейский Союз (ЕС)УкраинаНовости
 
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