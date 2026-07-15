Станут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на Украину
Войска "коалиции желающих" на Украине станут законными целями для армии России – Захарова
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Россия будет рассматривать войска "коалиции желающих" на Украине как законные военные цели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что так называемая "коалиция желающих" проведет военные учения в соседних с Украиной странах. Президент Финляндии Александр Стубб уточнил, что учения пройдут в Польше, Румынии и Турции, в них примут участие порядка 1500 военных.
"Хотели бы вновь акцентировать на неприемлемости для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов стран так называемой "коалиции желающих". Это, повторю еще раз, де-факто будет означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России. Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели", - сказала Захарова.
Дипломат добавила, что тем, кто затевает новый так называемый поход против России, было бы неплохо еще раз вспомнить историю и из нее почерпнуть, чем для них могут обернуться новые экспансионистские планы.
"Советуем им перестать тешить себя иллюзиями нанесения России, как они там говорят, стратегического поражения", - подчеркнула представитель российского дипведомства.
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