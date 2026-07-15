https://crimea.ria.ru/20260715/stanut-voennymi-tselyami-v-rf-predosteregli-es-ot-interventsii-na-ukrainu-1157670463.html

Станут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на Украину

Станут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на Украину - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Станут военными целями: в РФ предостерегли ЕС от интервенции на Украину

Россия будет рассматривать войска "коалиции желающих" на Украине как законные военные цели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T17:20

2026-07-15T17:20

2026-07-15T17:20

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

европейский союз (ес)

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Россия будет рассматривать войска "коалиции желающих" на Украине как законные военные цели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что так называемая "коалиция желающих" проведет военные учения в соседних с Украиной странах. Президент Финляндии Александр Стубб уточнил, что учения пройдут в Польше, Румынии и Турции, в них примут участие порядка 1500 военных.Дипломат добавила, что тем, кто затевает новый так называемый поход против России, было бы неплохо еще раз вспомнить историю и из нее почерпнуть, чем для них могут обернуться новые экспансионистские планы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Болгария выходит из "коалиции желающих""Убить сеть": НАТО готовит цифровую систему сдерживания РоссииЕвропа "впала в реваншистский угар" и угрожает странам ОДКБ – Шойгу

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, европейский союз (ес), украина, новости