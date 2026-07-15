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США нанесли новые удары по Ирану - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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США нанесли новые удары по Ирану
США нанесли новые удары по Ирану - РИА Новости Крым, 15.07.2026
США нанесли новые удары по Ирану
Армия США в среду нанесла серию ударов по военным объектам Ирана на острове Большой Томб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральное командование... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T16:15
2026-07-15T16:15
иран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Армия США в среду нанесла серию ударов по военным объектам Ирана на острове Большой Томб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральное командование американских вооруженных сил.Отмечается, что командование применило высокоточные боеприпасы по системам береговой обороны, а также местам хранения и пусковым установкам крылатых ракет на острове Большой Томб. Удары продолжались в течение полутора часов.Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако В ночь на 8 июля вооруженные силы США нанесли серию ударов по целям в Иране. По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), высокоточными боеприпасами поражены более 80 целей.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия США.Обмен ударами продолжился и 9 июля.Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.13 июля Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом.По мнению политолога, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова, США и Израиль не отказались от цели уничтожить Иран, а переговоры и меморандум о прекращении боевых действий были для Белого дома лишь способом перевести дух.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Иран показал всем образец ведения переговоров с США – экспертЧто будет с ценами на продовольствие из-за войны в ИранеБольшое протестное лето: чем обернется для США блокада Ирана с моря – мнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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иран, обострение между ираном и сша, сша, в мире, новости
США нанесли новые удары по Ирану

Армия США начала новую волну ударов по Ирану

16:15 15.07.2026
 
© AP Photo Vahid SalemiПоследствия атаки по Тегерану, Иран. Архивное фото
Последствия атаки по Тегерану, Иран. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo Vahid Salemi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Армия США в среду нанесла серию ударов по военным объектам Ирана на острове Большой Томб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральное командование американских вооруженных сил.
"Центральное командование в 7.30 по времени восточного побережья США (14.30 мск) завершило серию ударов по Ирану", - говорится в сообщении.
Отмечается, что командование применило высокоточные боеприпасы по системам береговой обороны, а также местам хранения и пусковым установкам крылатых ракет на острове Большой Томб. Удары продолжались в течение полутора часов.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако В ночь на 8 июля вооруженные силы США нанесли серию ударов по целям в Иране. По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), высокоточными боеприпасами поражены более 80 целей.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия США.
Обмен ударами продолжился и 9 июля.
Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
13 июля Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом.
По мнению политолога, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова, США и Израиль не отказались от цели уничтожить Иран, а переговоры и меморандум о прекращении боевых действий были для Белого дома лишь способом перевести дух.
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