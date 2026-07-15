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США атаковали десятки целей в районе Ормуза и получили ответный удар - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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США атаковали десятки целей в районе Ормуза и получили ответный удар
США атаковали десятки целей в районе Ормуза и получили ответный удар - РИА Новости Крым, 15.07.2026
США атаковали десятки целей в районе Ормуза и получили ответный удар
Вооруженные силы США в ночь на 15 июля совершили семичасовую серию ударов по десяткам целям в районе Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T07:41
2026-07-15T07:41
иран
обострение между ираном и сша
сша
ближний восток
ормузский пролив
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы США в ночь на 15 июля совершили семичасовую серию ударов по десяткам целям в районе Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.Атака на цели в районе пролива длилась в течение семи часов. Удар наносились с военных истребителей и кораблей, а также с помощью БПЛА, уточняется в сообщении.Как передает иранский государственный телеканал IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР), Иран, в свою очередь, уничтожил американский логистический центр в Кувейте, в районе порта Мина Абдулла, который являлся главной логистической и вспомогательной базой американских военных в Западной Азии"."Центр подожжен и уничтожен в ответ на новые американские атаки на Иран", – передает информацию, прозвучавшую в эфире IRIB, "Интерфакс".США и Иран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Однако 8 июля Вашингтон объявил о прекращении перемирия, далее последовали взаимные удары. 13 июля Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Трамп пошел на эскалацию конфликта с Ираном – мнениеТрамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормузский проливСША обманули Иран, также как Запад Россию, ведя фиктивные переговоры
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РИА Новости Крым
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иран, обострение между ираном и сша, сша, ближний восток, ормузский пролив, новости, в мире
США атаковали десятки целей в районе Ормуза и получили ответный удар

США совершили семичасовую серию ударов по целям в районе Ормуза – CENTCOM

07:41 15.07.2026
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкЭсминец США Donald Cook
Эсминец США Donald Cook - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Денис Петров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы США в ночь на 15 июля совершили семичасовую серию ударов по десяткам целям в районе Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.
"Центральное командование ВС США (CENTCOM) завершило дополнительный раунд ударов против Ирана в 20.00 14 июля (3.00 по московскому времени 15 июля – ред.), нанеся удары по десяткам военных целей около Ормузского пролива и иранского побережья", – цитирует заявление командования РИА Новости.
Атака на цели в районе пролива длилась в течение семи часов. Удар наносились с военных истребителей и кораблей, а также с помощью БПЛА, уточняется в сообщении.
Как передает иранский государственный телеканал IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР), Иран, в свою очередь, уничтожил американский логистический центр в Кувейте, в районе порта Мина Абдулла, который являлся главной логистической и вспомогательной базой американских военных в Западной Азии".
"Центр подожжен и уничтожен в ответ на новые американские атаки на Иран", – передает информацию, прозвучавшую в эфире IRIB, "Интерфакс".
США и Иран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Однако 8 июля Вашингтон объявил о прекращении перемирия, далее последовали взаимные удары. 13 июля Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ИранОбострение между Ираном и СШАСШАБлижний ВостокОрмузский проливНовостиВ мире
 
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