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США атаковали десятки целей в районе Ормуза и получили ответный удар

США атаковали десятки целей в районе Ормуза и получили ответный удар - РИА Новости Крым, 15.07.2026

США атаковали десятки целей в районе Ормуза и получили ответный удар

Вооруженные силы США в ночь на 15 июля совершили семичасовую серию ударов по десяткам целям в районе Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T07:41

2026-07-15T07:41

2026-07-15T07:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы США в ночь на 15 июля совершили семичасовую серию ударов по десяткам целям в районе Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.Атака на цели в районе пролива длилась в течение семи часов. Удар наносились с военных истребителей и кораблей, а также с помощью БПЛА, уточняется в сообщении.Как передает иранский государственный телеканал IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР), Иран, в свою очередь, уничтожил американский логистический центр в Кувейте, в районе порта Мина Абдулла, который являлся главной логистической и вспомогательной базой американских военных в Западной Азии"."Центр подожжен и уничтожен в ответ на новые американские атаки на Иран", – передает информацию, прозвучавшую в эфире IRIB, "Интерфакс".США и Иран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Однако 8 июля Вашингтон объявил о прекращении перемирия, далее последовали взаимные удары. 13 июля Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Трамп пошел на эскалацию конфликта с Ираном – мнениеТрамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормузский проливСША обманули Иран, также как Запад Россию, ведя фиктивные переговоры

иран

сша

ближний восток

ормузский пролив

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, обострение между ираном и сша, сша, ближний восток, ормузский пролив, новости, в мире