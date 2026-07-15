https://crimea.ria.ru/20260715/ssha-atakovali-desyatki-tseley-v-rayone-ormuza-i-poluchili-otvetnyy-udar-1157653818.html
США атаковали десятки целей в районе Ормуза и получили ответный удар
США атаковали десятки целей в районе Ормуза и получили ответный удар - РИА Новости Крым, 15.07.2026
США атаковали десятки целей в районе Ормуза и получили ответный удар
Вооруженные силы США в ночь на 15 июля совершили семичасовую серию ударов по десяткам целям в районе Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T07:41
2026-07-15T07:41
2026-07-15T07:41
иран
обострение между ираном и сша
сша
ближний восток
ормузский пролив
новости
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110624/25/1106242539_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_585eae4c615fa4bc1dc1fe4236768726.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы США в ночь на 15 июля совершили семичасовую серию ударов по десяткам целям в районе Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.Атака на цели в районе пролива длилась в течение семи часов. Удар наносились с военных истребителей и кораблей, а также с помощью БПЛА, уточняется в сообщении.Как передает иранский государственный телеканал IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР), Иран, в свою очередь, уничтожил американский логистический центр в Кувейте, в районе порта Мина Абдулла, который являлся главной логистической и вспомогательной базой американских военных в Западной Азии"."Центр подожжен и уничтожен в ответ на новые американские атаки на Иран", – передает информацию, прозвучавшую в эфире IRIB, "Интерфакс".США и Иран ранее подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий завершение войны и разблокировку Ормузского пролива. Однако 8 июля Вашингтон объявил о прекращении перемирия, далее последовали взаимные удары. 13 июля Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду в отношении Ирана. При этом остальные страны смогут свободно пользоваться Ормузским проливом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Трамп пошел на эскалацию конфликта с Ираном – мнениеТрамп отказался от идеи взимать сбор за проход судов через Ормузский проливСША обманули Иран, также как Запад Россию, ведя фиктивные переговоры
иран
сша
ближний восток
ормузский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110624/25/1106242539_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_0223f3b39062d96da513254b5a71ae1a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, обострение между ираном и сша, сша, ближний восток, ормузский пролив, новости, в мире
США атаковали десятки целей в районе Ормуза и получили ответный удар
США совершили семичасовую серию ударов по целям в районе Ормуза – CENTCOM