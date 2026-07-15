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Сильные ливни с грозами и градом: погода в Крыму в среду
Сильные ливни с грозами и градом: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Сильные ливни с грозами и градом: погода в Крыму в среду
В среду погоду в Крыму будет определять зона атмосферного холодного фронта. Ночью ожидаются небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами сильные ливни с РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T00:01
2026-07-15T00:01
2026-07-15T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять зона атмосферного холодного фронта. Ночью ожидаются небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, возможен град, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +26…+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +26...+28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью без осадков, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +18 до +22 ночью, а днем поднимутся до +27...+30.По Крыму объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Сильные ливни с грозами и градом: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду до +30 градусов и местами сильные ливни с грозами и градом
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять зона атмосферного холодного фронта. Ночью ожидаются небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, возможен град, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с, при грозах шквалистое усиление 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +23, днем +26…+30 градусов, в горах +19…+24", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +26…+28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +26...+28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью без осадков, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +18 до +22 ночью, а днем поднимутся до +27...+30.
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