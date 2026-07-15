https://crimea.ria.ru/20260715/silnye-livni-s-grozami-i-gradom-pogoda-v-krymu-v-sredu-1157597785.html

Сильные ливни с грозами и градом: погода в Крыму в среду

Сильные ливни с грозами и градом: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Сильные ливни с грозами и градом: погода в Крыму в среду

В среду погоду в Крыму будет определять зона атмосферного холодного фронта. Ночью ожидаются небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами сильные ливни с РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T00:01

2026-07-15T00:01

2026-07-15T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять зона атмосферного холодного фронта. Ночью ожидаются небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, возможен град, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +26…+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +26...+28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью без осадков, днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +18 до +22 ночью, а днем поднимутся до +27...+30.По Крыму объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260712/sirenevoe-more-v-krymu-sezon-tsveteniya-lavandy--fotolenta-1157573544.html

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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