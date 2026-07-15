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Северо-запад и восток Крыма без света из-за атак беспилотников
Северо-запад и восток Крыма без света из-за атак беспилотников - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Северо-запад и восток Крыма без света из-за атак беспилотников
На северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики. Об этом утром в... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T08:59
2026-07-15T08:59
2026-07-15T09:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. На северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики. Об этом утром в среду сообщили в компании "Крымэнерго".Сейчас принимаются все меры для возобновления электроснабжения, подчеркнули в компании. В "Крымэнерго" также напомнили о действии режима ограничения электроснабжения.Керчь в среду утром полностью обесточена после ночной атаки ВСУ, сообщил ранее глава администрации города Иван Кошель. Накануне были атакованы энергообъекты в Севастополе. Во вторник ВСУ также атаковали энергетику Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым частично без воды из-за ремонта на сетяхВыплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатываютВ Крыму ввели дополнительные ограничения электроснабжения
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, срочные новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, атаки всу на крым, энергосистема крыма
Северо-запад и восток Крыма без света из-за атак беспилотников
На северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены
08:59 15.07.2026 (обновлено: 09:05 15.07.2026)