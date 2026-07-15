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Северо-запад и восток Крыма без света из-за атак беспилотников - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Северо-запад и восток Крыма без света из-за атак беспилотников
Северо-запад и восток Крыма без света из-за атак беспилотников - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Северо-запад и восток Крыма без света из-за атак беспилотников
На северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики. Об этом утром в... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T08:59
2026-07-15T09:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. На северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики. Об этом утром в среду сообщили в компании "Крымэнерго".Сейчас принимаются все меры для возобновления электроснабжения, подчеркнули в компании. В "Крымэнерго" также напомнили о действии режима ограничения электроснабжения.Керчь в среду утром полностью обесточена после ночной атаки ВСУ, сообщил ранее глава администрации города Иван Кошель. Накануне были атакованы энергообъекты в Севастополе. Во вторник ВСУ также атаковали энергетику Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым частично без воды из-за ремонта на сетяхВыплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатываютВ Крыму ввели дополнительные ограничения электроснабжения
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Северо-запад и восток Крыма без света из-за атак беспилотников

На северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены

08:59 15.07.2026 (обновлено: 09:05 15.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. На северо-западе и востоке Крыма часть населенных пунктов полностью обесточены в результате атак вражеских беспилотников на объекты энергетики. Об этом утром в среду сообщили в компании "Крымэнерго".

"В результате атак БПЛА на объекты электроснабжения в настоящее время часть населенных пунктов Северно-Западного и Восточного энергорайонов полуострова полностью обесточены", – проинформировали на предприятии.

Сейчас принимаются все меры для возобновления электроснабжения, подчеркнули в компании. В "Крымэнерго" также напомнили о действии режима ограничения электроснабжения.
"Отключения электроэнергии будут происходить оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах. В сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным", – констатировали в пресс-службе.
Керчь в среду утром полностью обесточена после ночной атаки ВСУ, сообщил ранее глава администрации города Иван Кошель. Накануне были атакованы энергообъекты в Севастополе. Во вторник ВСУ также атаковали энергетику Крыма.
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