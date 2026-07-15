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Режим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство – эксперт - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Режим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство – эксперт
Режим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство – эксперт - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Режим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство – эксперт
Введенный на территории Республики Крым режим ЧС не отменяет необходимости соблюдения трудового законодательства. И придерживаться данных правил должны в первую РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T14:51
2026-07-15T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. Введенный на территории Республики Крым режим ЧС не отменяет необходимости соблюдения трудового законодательства. И придерживаться данных правил должны в первую очередь работодатели. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила председатель комитета по трудовому законодательству Союза "Торгово-промышленная палата (ТПП) Республики Крым" Светлана Зайцева.По ее словам, сегодня малый и средний бизнес сталкивается с проблемами по части трудового кодекса. Зачастую на небольших предприятиях отсутствует кадровая служба или менеджер по персоналу. И довольно часто элементарное незнание законов приводит к ошибочным действиям.Она отметила, что некоторые предприниматели начинают склонять сотрудников к увольнению, либо отпуску за свой счет, а это является нарушением.Как бизнес в Крыму адаптируется к работе в условиях ЧС и чем помогают властиЧтобы предотвратить подобные случаи 23 июля палата проведет информационный семинар для бизнес-сообщества, на котором будут озвучены вопросы соблюдения норм трудового законодательства. На мероприятие приглашены представители Минтруда и Минэкономразвития Крыма, а также Федерация независимых профсоюзов.Если правильно подойти к нормам трудового кодекса, можно не только соблюсти законодательство, но и сократить налоговую нагрузку, резюмировала Светлана Зайцева.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧСВ Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленностиВ Крыму арендную плату для ряда предпринимателей снизят на 75 процентов
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крым, торгово-промышленная палата (тпп) крыма, бизнес, крымский бизнес, режим чс, трудовой кодекс, общество, новости крыма, предпринимательство
Режим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство – эксперт

Крым в режиме ЧС: отпуск за свой счет или увольнение работников является нарушением закона

14:51 15.07.2026
 
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. Введенный на территории Республики Крым режим ЧС не отменяет необходимости соблюдения трудового законодательства. И придерживаться данных правил должны в первую очередь работодатели. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила председатель комитета по трудовому законодательству Союза "Торгово-промышленная палата (ТПП) Республики Крым" Светлана Зайцева.
По ее словам, сегодня малый и средний бизнес сталкивается с проблемами по части трудового кодекса. Зачастую на небольших предприятиях отсутствует кадровая служба или менеджер по персоналу. И довольно часто элементарное незнание законов приводит к ошибочным действиям.
"Аналогичную ситуацию малый бизнес переживал во время ковида, когда объявлялся простой и сотрудников отправляли в отпуск за свой счет. Однако не все понимают, как это правильно это делать. Если объявляется простой, то это не значит, что людей надо просто распустить и забыть о выплатах в соответствии с законодательством", - отметила эксперт.
Она отметила, что некоторые предприниматели начинают склонять сотрудников к увольнению, либо отпуску за свой счет, а это является нарушением.
Как бизнес в Крыму адаптируется к работе в условиях ЧС и чем помогают власти
Чтобы предотвратить подобные случаи 23 июля палата проведет информационный семинар для бизнес-сообщества, на котором будут озвучены вопросы соблюдения норм трудового законодательства. На мероприятие приглашены представители Минтруда и Минэкономразвития Крыма, а также Федерация независимых профсоюзов.
Если правильно подойти к нормам трудового кодекса, можно не только соблюсти законодательство, но и сократить налоговую нагрузку, резюмировала Светлана Зайцева.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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