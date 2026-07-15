https://crimea.ria.ru/20260715/rezhim-chs-v-krymu-ne-otmenyaet-trudovoe-zakonodatelstvo--ekspert-1157665388.html

Режим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство – эксперт

Режим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство – эксперт - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Режим ЧС в Крыму не отменяет трудовое законодательство – эксперт

Введенный на территории Республики Крым режим ЧС не отменяет необходимости соблюдения трудового законодательства. И придерживаться данных правил должны в первую РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T14:51

2026-07-15T14:51

2026-07-15T14:51

крым

торгово-промышленная палата (тпп) крыма

бизнес

крымский бизнес

режим чс

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. Введенный на территории Республики Крым режим ЧС не отменяет необходимости соблюдения трудового законодательства. И придерживаться данных правил должны в первую очередь работодатели. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила председатель комитета по трудовому законодательству Союза "Торгово-промышленная палата (ТПП) Республики Крым" Светлана Зайцева.По ее словам, сегодня малый и средний бизнес сталкивается с проблемами по части трудового кодекса. Зачастую на небольших предприятиях отсутствует кадровая служба или менеджер по персоналу. И довольно часто элементарное незнание законов приводит к ошибочным действиям.Она отметила, что некоторые предприниматели начинают склонять сотрудников к увольнению, либо отпуску за свой счет, а это является нарушением.Как бизнес в Крыму адаптируется к работе в условиях ЧС и чем помогают властиЧтобы предотвратить подобные случаи 23 июля палата проведет информационный семинар для бизнес-сообщества, на котором будут озвучены вопросы соблюдения норм трудового законодательства. На мероприятие приглашены представители Минтруда и Минэкономразвития Крыма, а также Федерация независимых профсоюзов.Если правильно подойти к нормам трудового кодекса, можно не только соблюсти законодательство, но и сократить налоговую нагрузку, резюмировала Светлана Зайцева.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧСВ Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленностиВ Крыму арендную плату для ряда предпринимателей снизят на 75 процентов

https://crimea.ria.ru/20260714/v-krymu-razrabotali-dopolnitelnye-mery-podderzhki-promyshlennosti-1157614838.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, торгово-промышленная палата (тпп) крыма, бизнес, крымский бизнес, режим чс, трудовой кодекс, общество, новости крыма, предпринимательство