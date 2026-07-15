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Реагировать молниеносно: Аксенов поставил задачу главам районов Крыма
Реагировать молниеносно: Аксенов поставил задачу главам районов Крыма - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Реагировать молниеносно: Аксенов поставил задачу главам районов Крыма
В Крыму руководители на местах должны молниеносно реагировать на любые проблемные ситуации, связанные с жизнедеятельностью людей. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T15:15
2026-07-15T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму руководители на местах должны молниеносно реагировать на любые проблемные ситуации, связанные с жизнедеятельностью людей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам посещения Красногвардейского и Нижнегорского районов.Глава республики также выразил благодарность крымчанам за понимание и терпение, а также за то, что "в сложившейся непростой обстановке на первый план выходит взаимопомощь, единство и доверие друг к другу".26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧСГде в Нижнегорском районе зарядить телефон и снять наличныеКуда обращаться за помощью жителям Сакского района Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, сергей аксенов, режим чс, отключение электроэнергии в крыму
Реагировать молниеносно: Аксенов поставил задачу главам районов Крыма
Главы муниципалитетов в Крыму должны молниеносно реагировать на проблемы жителей – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму руководители на местах должны молниеносно реагировать на любые проблемные ситуации, связанные с жизнедеятельностью людей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам посещения Красногвардейского и Нижнегорского районов.
"Руководители на местах должны выстроить взаимодействие с жителями муниципалитетов таким образом, чтобы реагирование на любую проблемную ситуацию стало молниеносным. Для этого нужно задействовать все резервные виды связи и определить ответственных на местах", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Глава республики также выразил благодарность крымчанам за понимание и терпение, а также за то, что "в сложившейся непростой обстановке на первый план выходит взаимопомощь, единство и доверие друг к другу".
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов в области экономики.
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики, а также в городе федерального значения Севастополе временно отключают энергоснабжение.
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