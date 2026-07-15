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Путин наградил орденом коллектив крымского музея-заповедника
Путин наградил орденом коллектив крымского музея-заповедника - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Путин наградил орденом коллектив крымского музея-заповедника
Коллектив государственного бюджетного учреждения Крыма "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" удостоен ордена "За заслуги в культуре и... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T16:01
2026-07-15T16:01
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восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Коллектив государственного бюджетного учреждения Крыма "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" удостоен ордена "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.Орден присвоен на заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, указано в тексте документа.Ранее в Кремле президент России Владимир Путин вручал государственные награды героям специальной военной операции, космонавтам-испытателям, деятелям культуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода "Фиолент" в КрымуВ Севастополе учреждены четыре новые медалиПутин наградил Гладкова орденом Александра Невского
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крым, новости крыма, владимир путин (политик), награды, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
Путин наградил орденом коллектив крымского музея-заповедника
Путин наградил орденом коллектив Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника