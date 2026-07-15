https://crimea.ria.ru/20260715/putin-nagradil-ordenom-kollektiv-krymskogo-muzeya-zapovednika-1157667797.html

Путин наградил орденом коллектив крымского музея-заповедника

Путин наградил орденом коллектив крымского музея-заповедника - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Путин наградил орденом коллектив крымского музея-заповедника

Коллектив государственного бюджетного учреждения Крыма "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" удостоен ордена "За заслуги в культуре и... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T16:01

2026-07-15T16:01

2026-07-15T16:01

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владимир путин (политик)

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восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Коллектив государственного бюджетного учреждения Крыма "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник" удостоен ордена "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.Орден присвоен на заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, указано в тексте документа.Ранее в Кремле президент России Владимир Путин вручал государственные награды героям специальной военной операции, космонавтам-испытателям, деятелям культуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода "Фиолент" в КрымуВ Севастополе учреждены четыре новые медалиПутин наградил Гладкова орденом Александра Невского

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, владимир путин (политик), награды, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)