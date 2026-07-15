https://crimea.ria.ru/20260715/produkt-burnoy-fantazii-v-rossii-otvetili-na-ugrozy-kuleby-krymchanam-1157669106.html

Продукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанам

Продукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанам - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Продукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанам

Угрозы представителей киевского режима по поводу "возвращения" Крыма и репрессивных мер против жителей полуострова являются "продуктом бурной фантазии", лучшим... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T17:00

2026-07-15T17:00

2026-07-15T17:24

крым

новости крыма

алексей кулеба

украина

россия

политика

юрий светов

эксклюзивы риа новости крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121318867_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_afdad46267fadf9e67c75d7badbf9c4c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Угрозы представителей киевского режима по поводу "возвращения" Крыма и репрессивных мер против жителей полуострова являются "продуктом бурной фантазии", лучшим ответом на них будут точные удары Вооруженных сил РФ по военным объектам на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Юрий Светов.Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что в случае "возвращения" Крыма необходимо поразить в правах местных жителей, отменить на полуострове выборы, а также создать крымчанам "максимально неблагоприятные условия для проживания", чтобы они уехали.По словам политолога, заявления Кулебы и прочих националистов на Украине – пропагандистские, и поддаваться на эти провокации не стоит. При этом необходимо делать все для того, чтобы как можно быстрее защитить Крым от тех угроз, которые несут атаки ВСУ.Эксперт также обратил внимание, что слова экс-главы МИД Украины фактически повторяют риторику нацистов гитлеровской Германии.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Майдан любой ценой – кто и зачем организовал террор КрымаИсторик сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой ЛенинградаЗапад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров

крым

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, алексей кулеба, украина, россия, политика, юрий светов