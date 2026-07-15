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Продукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанам - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Продукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанам
Продукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанам - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Продукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанам
Угрозы представителей киевского режима по поводу "возвращения" Крыма и репрессивных мер против жителей полуострова являются "продуктом бурной фантазии", лучшим... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T17:00
2026-07-15T17:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Угрозы представителей киевского режима по поводу "возвращения" Крыма и репрессивных мер против жителей полуострова являются "продуктом бурной фантазии", лучшим ответом на них будут точные удары Вооруженных сил РФ по военным объектам на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Юрий Светов.Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что в случае "возвращения" Крыма необходимо поразить в правах местных жителей, отменить на полуострове выборы, а также создать крымчанам "максимально неблагоприятные условия для проживания", чтобы они уехали.По словам политолога, заявления Кулебы и прочих националистов на Украине – пропагандистские, и поддаваться на эти провокации не стоит. При этом необходимо делать все для того, чтобы как можно быстрее защитить Крым от тех угроз, которые несут атаки ВСУ.Эксперт также обратил внимание, что слова экс-главы МИД Украины фактически повторяют риторику нацистов гитлеровской Германии.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Майдан любой ценой – кто и зачем организовал террор КрымаИсторик сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой ЛенинградаЗапад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров
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крым, новости крыма, алексей кулеба, украина, россия, политика, юрий светов
Продукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанам

Угрозы Кулебы Крыму и крымчанам быть изгоями повторяют лексику нацистов – политолог

17:00 15.07.2026 (обновлено: 17:24 15.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрт-объект "Карта России"
Арт-объект Карта России - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Угрозы представителей киевского режима по поводу "возвращения" Крыма и репрессивных мер против жителей полуострова являются "продуктом бурной фантазии", лучшим ответом на них будут точные удары Вооруженных сил РФ по военным объектам на Украине. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Юрий Светов.
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что в случае "возвращения" Крыма необходимо поразить в правах местных жителей, отменить на полуострове выборы, а также создать крымчанам "максимально неблагоприятные условия для проживания", чтобы они уехали.
"Это заявление можно прокомментировать только как продукт бурной фантазии. Мы помним заявления (Михаила) Подоляка о "кофе на набережной Ялты" и прочие подобные обещания. Они могут хотеть что угодно. Отвечать им нужно конкретными действиями, уничтожая все базы, откуда они пытаются атаковать Крым, и дальше освобождая Донбасс", - сказал Светов.
По словам политолога, заявления Кулебы и прочих националистов на Украине – пропагандистские, и поддаваться на эти провокации не стоит. При этом необходимо делать все для того, чтобы как можно быстрее защитить Крым от тех угроз, которые несут атаки ВСУ.
Эксперт также обратил внимание, что слова экс-главы МИД Украины фактически повторяют риторику нацистов гитлеровской Германии.
"Это лексика нацистов. Например, когда они присоединяли к рейху Судетскую область, они говорили, кого они здесь оставят, а кого депортируют, и так далее. В случае с Украиной примерно то же самое. Но им никогда больше не бывать в Крыму", - заключил Светов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаАлексей КулебаУкраинаРоссияПолитикаЮрий Светов
 
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