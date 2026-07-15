Рейтинг@Mail.ru
Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионов - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260715/prestupnyy-duet-v-sevastopole-raskryli-aferu-s-nedvizhimostyu-na-255-millionov-1157661303.html
Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионов
Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионов - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионов
В Севастополе будут судить бизнесмена и его сообщницу за мошенничество с недвижимостью на 25,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T12:38
2026-07-15T12:39
севастополь
прокуратура города севастополя
полиция севастополя
происшествия
мошенничество
новости севастополя
правосудие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25/03/250316_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_1cb5caccebe09b45100bfc67080b9b62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить бизнесмена и его сообщницу за мошенничество с недвижимостью на 25,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре города.Следствие полагает, что два преступления 48-летний мужчина совершил самостоятельно, еще к трем привлек 45-летнюю знакомую – таким образом они действовали в составе организованной группы.Как добавили в региональном УМВД, в период с февраля 2020 года по октябрь 2022 года подельники обманули четверых севастопольцев, которые лишились права собственности на квартиры и земельный участок общей стоимостью почти 25,5 миллиона рублей.Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, в том числе организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Материалы дела направлены в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.В настоящее время мужчина находится под стражей. На объекты недвижимости наложен арест.Ранее сообщалось, что Нахимовский районный суд Севастополя вынес приговор шести участникам организованной группы, которые под предлогом ремонта квартир похитили деньги у 51 пенсионера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудили группу за нелегальную регистрацию мигрантовДевочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионовМошенники выманили у ялтинца 100 тысяч рублей через поддельный сайт
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25/03/250316_0:0:1422:1068_1920x0_80_0_0_49b29ff7e17fdf1282fe1d8863c3ee94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, прокуратура города севастополя, полиция севастополя, происшествия, мошенничество, новости севастополя, правосудие
Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионов

В Севастополе бизнесмен ответит в суде за аферу с недвижимостью на 25,5 млн рублей

12:38 15.07.2026 (обновлено: 12:39 15.07.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФемида на здании Верховного суда РФ
Фемида на здании Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить бизнесмена и его сообщницу за мошенничество с недвижимостью на 25,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре города.
"Обвиняемый занимался коммерческой деятельностью и сообщал, что может предоставить крупные суммы денежных средств в долг. В качестве гарантии возврата займов он убеждал клиентов заключить с ним договор купли-продажи их недвижимости и выдать доверенность. Потерпевшие исполняли обязательства, но позже узнавали, что уже не владеют своим имуществом", – рассказали в надзорном ведомстве.
Следствие полагает, что два преступления 48-летний мужчина совершил самостоятельно, еще к трем привлек 45-летнюю знакомую – таким образом они действовали в составе организованной группы.
Как добавили в региональном УМВД, в период с февраля 2020 года по октябрь 2022 года подельники обманули четверых севастопольцев, которые лишились права собственности на квартиры и земельный участок общей стоимостью почти 25,5 миллиона рублей.
"Во время предварительного следствия 48-летний обвиняемый был заключён под стражу, а его подельнице избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На незаконно полученное в результате преступной деятельности недвижимое имущество по ходатайству следователя наложен арест", - добавили в полиции.
Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, в том числе организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Материалы дела направлены в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
В настоящее время мужчина находится под стражей. На объекты недвижимости наложен арест.
Ранее сообщалось, что Нахимовский районный суд Севастополя вынес приговор шести участникам организованной группы, которые под предлогом ремонта квартир похитили деньги у 51 пенсионера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе осудили группу за нелегальную регистрацию мигрантов
Девочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионов
Мошенники выманили у ялтинца 100 тысяч рублей через поддельный сайт
 
СевастопольПрокуратура города СевастополяПолиция СевастополяПроисшествияМошенничествоНовости СевастополяПравосудие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 лет
13:59Министр обороны Польши требует извинений Киева за Волынскую резню
13:46Один человек ранен при падении обломков дрона на Кубани
13:31Армия России громит "Бастионы" врага – страшные потери Киева за сутки
13:16Зеленский тасует колоду: что означает отставка правительства Украины
13:09Алушта частично обесточена
12:55В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры
12:44Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
12:38Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионов
12:26Энергодар под ударами ВСУ – город обесточен
12:15Что происходит на Крымском мосту - ситуация с очередями и временем ожидания
12:06В Севастополе отбой воздушной тревоги
11:49В Севастополе объявили воздушную тревогу
11:45ЕС не будет предоставлять убежище военнообязанным украинцам
11:24В Крыму пьяный мужчина поджег свою жену
11:15Бесплатный газ для крымчан: определен порядок обеспечения людей топливом
10:58В России создали дорожный каток на автопилоте
10:45В Севастополе проверили состояние подземных вод
10:36Громкие звуки в Севастополе - Развожаев назвал причину
10:24Где в Крыму можно купить бензин в среду
Лента новостейМолния