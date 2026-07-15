https://crimea.ria.ru/20260715/prestupnyy-duet-v-sevastopole-raskryli-aferu-s-nedvizhimostyu-na-255-millionov-1157661303.html

Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионов

Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионов - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Преступный дуэт: в Севастополе раскрыли аферу с недвижимостью на 25,5 миллионов

В Севастополе будут судить бизнесмена и его сообщницу за мошенничество с недвижимостью на 25,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T12:38

2026-07-15T12:38

2026-07-15T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить бизнесмена и его сообщницу за мошенничество с недвижимостью на 25,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре города.Следствие полагает, что два преступления 48-летний мужчина совершил самостоятельно, еще к трем привлек 45-летнюю знакомую – таким образом они действовали в составе организованной группы.Как добавили в региональном УМВД, в период с февраля 2020 года по октябрь 2022 года подельники обманули четверых севастопольцев, которые лишились права собственности на квартиры и земельный участок общей стоимостью почти 25,5 миллиона рублей.Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, в том числе организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Материалы дела направлены в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.В настоящее время мужчина находится под стражей. На объекты недвижимости наложен арест.Ранее сообщалось, что Нахимовский районный суд Севастополя вынес приговор шести участникам организованной группы, которые под предлогом ремонта квартир похитили деньги у 51 пенсионера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудили группу за нелегальную регистрацию мигрантовДевочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионовМошенники выманили у ялтинца 100 тысяч рублей через поддельный сайт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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