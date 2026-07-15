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Поступление в вуз онлайн: заявления подали более миллиона абитуриентов - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Поступление в вуз онлайн: заявления подали более миллиона абитуриентов
Поступление в вуз онлайн: заявления подали более миллиона абитуриентов - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Поступление в вуз онлайн: заявления подали более миллиона абитуриентов
Более миллиона российских абитуриентов к этому времени воспользовались сервисом сайта Госуслуг "Поступление в вуз онлайн". Об этом информирует в среду... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T14:38
2026-07-15T14:38
госуслуги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Более миллиона российских абитуриентов к этому времени воспользовались сервисом сайта Госуслуг "Поступление в вуз онлайн". Об этом информирует в среду пресс-служба Минцифры РФ.По данным Минцифры, на бакалавриат и специалитет заявились 835 тысяч человек, в магистратуру – 151 тысяча, в аспирантуру – 20 тысяч. При этом до окончания приемной кампании на бюджет абитуриенты еще могут изменить свое решение: в этом году впервые на портале можно отозвать не только электронное, но и бумажное согласие на зачисление.Также подчеркивается, что на "Госуслугах" доступно более 40 тысяч предложений от работодателей для целевого обучения в вузах. На такие программы абитуриенты уже направили более 100 тысяч заявок. Наибольший интерес у поступающих вызывают предложения в медицинских вузах.Крымские абитуриенты чаще всего выбирают направления туризма и дизайна, а также хотят учиться на хореографов и режиссеров, сообщалось ранее. Популярностью в Крыму также пользуются медицинские специальности и специальности, связанные с IT-технологиями, юриспруденция, сельское хозяйство и агротехнологии.Приемная кампания на бюджет для бакалавриата, специалитета и базового высшего образования продлится до 25 июля. Сроки приема на платные отделения, а также в магистратуру и аспирантуру вузы устанавливают самостоятельно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранных студентов в Крыму планируют обучать на русском языкеИз санитарок в медсестры – в Крыму открыли очно-заочную форму обученияКак поступить в Крымский федеральный университет после колледжа
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госуслуги, образование в россии, минцифры рф, новости, россия, приемная кампания
Поступление в вуз онлайн: заявления подали более миллиона абитуриентов

Миллион абитуриентов воспользовались сервисом "Поступление в вуз онлайн" – Минцифры

14:38 15.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСайт госуслуг
Сайт госуслуг - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Более миллиона российских абитуриентов к этому времени воспользовались сервисом сайта Госуслуг "Поступление в вуз онлайн". Об этом информирует в среду пресс-служба Минцифры РФ.
"Сервисом воспользовались уже более миллиона абитуриентов. Они подали 3,4 млн заявлений. Почти 370 тысяч человек уже определились, где собираются учиться, и дали согласие на зачисление", – информирует профильное министерство.
По данным Минцифры, на бакалавриат и специалитет заявились 835 тысяч человек, в магистратуру – 151 тысяча, в аспирантуру – 20 тысяч. При этом до окончания приемной кампании на бюджет абитуриенты еще могут изменить свое решение: в этом году впервые на портале можно отозвать не только электронное, но и бумажное согласие на зачисление.
"Для тех, кто еще не решил, куда поступать, на Госуслугах работает сервис "Подбор вуза". Он позволяет подобрать учебное заведение и специальность, исходя из желаемого расположения, набранных баллов ЕГЭ и других параметров. При желании можно получить подборку вузов с персональными рекомендациями по поступлению. Сервисом воспользовались уже более 10 млн человек", - продолжили в ведомстве.
Также подчеркивается, что на "Госуслугах" доступно более 40 тысяч предложений от работодателей для целевого обучения в вузах. На такие программы абитуриенты уже направили более 100 тысяч заявок. Наибольший интерес у поступающих вызывают предложения в медицинских вузах.
Крымские абитуриенты чаще всего выбирают направления туризма и дизайна, а также хотят учиться на хореографов и режиссеров, сообщалось ранее. Популярностью в Крыму также пользуются медицинские специальности и специальности, связанные с IT-технологиями, юриспруденция, сельское хозяйство и агротехнологии.
Приемная кампания на бюджет для бакалавриата, специалитета и базового высшего образования продлится до 25 июля. Сроки приема на платные отделения, а также в магистратуру и аспирантуру вузы устанавливают самостоятельно.
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ГосуслугиОбразование в РоссииМинцифры РФНовостиРоссияПриемная кампания
 
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