https://crimea.ria.ru/20260715/postuplenie-v-vuz-onlayn-zayavleniya-podali-bolee-milliona-abiturientov-1157665200.html

Поступление в вуз онлайн: заявления подали более миллиона абитуриентов

Поступление в вуз онлайн: заявления подали более миллиона абитуриентов - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Поступление в вуз онлайн: заявления подали более миллиона абитуриентов

Более миллиона российских абитуриентов к этому времени воспользовались сервисом сайта Госуслуг "Поступление в вуз онлайн". Об этом информирует в среду... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T14:38

2026-07-15T14:38

2026-07-15T14:38

госуслуги

образование в россии

минцифры рф

новости

россия

приемная кампания

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0a/1124808852_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_50683f2a6625aae0f1aba0cd1753d041.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Более миллиона российских абитуриентов к этому времени воспользовались сервисом сайта Госуслуг "Поступление в вуз онлайн". Об этом информирует в среду пресс-служба Минцифры РФ.По данным Минцифры, на бакалавриат и специалитет заявились 835 тысяч человек, в магистратуру – 151 тысяча, в аспирантуру – 20 тысяч. При этом до окончания приемной кампании на бюджет абитуриенты еще могут изменить свое решение: в этом году впервые на портале можно отозвать не только электронное, но и бумажное согласие на зачисление.Также подчеркивается, что на "Госуслугах" доступно более 40 тысяч предложений от работодателей для целевого обучения в вузах. На такие программы абитуриенты уже направили более 100 тысяч заявок. Наибольший интерес у поступающих вызывают предложения в медицинских вузах.Крымские абитуриенты чаще всего выбирают направления туризма и дизайна, а также хотят учиться на хореографов и режиссеров, сообщалось ранее. Популярностью в Крыму также пользуются медицинские специальности и специальности, связанные с IT-технологиями, юриспруденция, сельское хозяйство и агротехнологии.Приемная кампания на бюджет для бакалавриата, специалитета и базового высшего образования продлится до 25 июля. Сроки приема на платные отделения, а также в магистратуру и аспирантуру вузы устанавливают самостоятельно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранных студентов в Крыму планируют обучать на русском языкеИз санитарок в медсестры – в Крыму открыли очно-заочную форму обученияКак поступить в Крымский федеральный университет после колледжа

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госуслуги, образование в россии, минцифры рф, новости, россия, приемная кампания