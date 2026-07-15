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Порты Украины в огне: поражены три сухогруза и цеха сборки БПЛА
Порты Украины в огне: поражены три сухогруза и цеха сборки БПЛА - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Порты Украины в огне: поражены три сухогруза и цеха сборки БПЛА
Российская армия ударила по трем украинским портам. Поражены три сухогруза, контейнеровоз, два цеха по сборке беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T09:38
2026-07-15T09:38
2026-07-15T09:38
украина
удары по украине
одесса
николаевская область
одесская область
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российская армия ударила по трем украинским портам. Поражены три сухогруза, контейнеровоз, два цеха по сборке беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В порту "Одесса" удар пришелся по объектам портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), резервуарам с ГСМ, предназначенным для обеспечения ВСУ. Также на территории порта поражены два цеха по производству и сборке БПЛА, в том числе беспилотников средней дальности UJ-22 компании "Укрджет".В порту "Черноморск" Одесской области поражены контейнеровоз и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. В порту "Днепро-Бугский" Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, удары по украине, одесса, николаевская область, одесская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Порты Украины в огне: поражены три сухогруза и цеха сборки БПЛА
Российские военные поразили три сухогруза и цеха по сборке беспилотников в портах Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российская армия ударила по трем украинским портам. Поражены три сухогруза, контейнеровоз, два цеха по сборке беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", – говорится в сообщении оборонного ведомства.
В порту "Одесса" удар пришелся по объектам портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), резервуарам с ГСМ, предназначенным для обеспечения ВСУ. Также на территории порта поражены два цеха по производству и сборке БПЛА, в том числе беспилотников средней дальности UJ-22 компании "Укрджет".
В порту "Черноморск" Одесской области поражены контейнеровоз и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. В порту "Днепро-Бугский" Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза.
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