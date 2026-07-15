https://crimea.ria.ru/20260715/porty-ukrainy-v-ogne-porazheny-tri-sukhogruza-i-tsekha-sborki-bpla-1157656327.html

Порты Украины в огне: поражены три сухогруза и цеха сборки БПЛА

Порты Украины в огне: поражены три сухогруза и цеха сборки БПЛА - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Порты Украины в огне: поражены три сухогруза и цеха сборки БПЛА

Российская армия ударила по трем украинским портам. Поражены три сухогруза, контейнеровоз, два цеха по сборке беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T09:38

2026-07-15T09:38

2026-07-15T09:38

украина

удары по украине

одесса

николаевская область

одесская область

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российская армия ударила по трем украинским портам. Поражены три сухогруза, контейнеровоз, два цеха по сборке беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В порту "Одесса" удар пришелся по объектам портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), резервуарам с ГСМ, предназначенным для обеспечения ВСУ. Также на территории порта поражены два цеха по производству и сборке БПЛА, в том числе беспилотников средней дальности UJ-22 компании "Укрджет".В порту "Черноморск" Одесской области поражены контейнеровоз и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. В порту "Днепро-Бугский" Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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николаевская область

одесская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, одесса, николаевская область, одесская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)