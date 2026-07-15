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Помочь промышленным предприятиям Крыма в ЧС: все о субсидии и новых мерах

Помочь промышленным предприятиям Крыма в ЧС: все о субсидии и новых мерах - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Помочь промышленным предприятиям Крыма в ЧС: все о субсидии и новых мерах

Минпромторг Крыма разработал дополнение к ранее утвержденной мере поддержки для промышленных предприятий. Субсидию в размере 400 тысяч рублей теперь могут... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T20:11

2026-07-15T20:11

2026-07-15T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Минпромторг Крыма разработал дополнение к ранее утвержденной мере поддержки для промышленных предприятий. Субсидию в размере 400 тысяч рублей теперь могут получить не только юрлица, но и индивидуальные предприниматели. Кроме того, Крымский региональный фонд развития промышленности разработал свои предложения по поддержке бизнеса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали замминистра промышленности и торговли РК Ирина Фролова и директор регионального ФРП Олег Кирилин.Субсидии для предприятий и ИП"Министерством разработано дополнение к основному мероприятию по предоставлению субсидии на сертификацию. Ранее данной мерой поддержки могли воспользоваться только юридические лица. Сегодня вносятся изменения для индивидуальных предпринимателей. Мы понимаем, что это большая доля нашего бизнеса, поэтому для них, наверное, это будет особенно интересно и важно", – сказала Фролова.Субсидия рассчитана на возмещение затрат по сертификации продукции, которую промышленные предприятия произвели в прошлом и текущем году. Установленная сумма на одного получателя – 400 000 рублей, уточнила она.По ее словам, потребность в такой субсидии с момента проведения первого конкурсного отбора выросла с 12 предприятий до 20, поэтому финансирование программы было увеличено в соответствии со спросом."И рассчитываем на август – сентябрь запускать новый конкурс, в котором могут принять участие как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица", – анонсировала замминистра.Условия отбора, по ее словам, совершенно несложные и включают подачу обычного пакета документов: учредительных и подтверждающих (договоры, платежные поручения и прочие документы, подтверждающие затраты, произведенные предприятием).Единственное условие – подать документы можно только в электронном виде. А это значит, что у получателя должна быть электронная подпись, которая позволяет работать в данной системе, подчеркнула Фролова."Специалисты Минпрома готовы консультировать, оказывать различные меры поддержки", – резюмировала она.Новые меры поддержки от ФРПСпециалисты Крымского регионального фонда развития промышленности разработали собственные предложения, добавила она.И сегодня на особом контроле решение вопроса докапитализиции фонда, чтобы были деньги для предприятий, которым требуется в том числе финансирование для снижения кредитной нагрузки, отметила Фролова."Буквально в этом месяце пришли результаты по федеральной субсидии, которую выиграла Республика Крым, став одним из победителей. И мы получим в 2027 году еще деньги из федерального бюджета на докапитализацию фонда. И ежегодно выделяются деньги из республиканского бюджета на эти цели", – сказала Фролова.По словам директора регионального ФРП Олега Кирилина, в настоящее время капитализация фонда составляет 1 миллиард 400 миллионов. Эти деньги в обороте, то есть в займах, и в остатке, уточнил он.На сегодня в числе главных мер поддержки, учитывая нужды бизнеса в этом секторе экономики, новая программа "Рефинансирование", сказал Кирилин. За нее наблюдательный совет фонда проголосовал 14 июля.Принцип получения этой меры поддержки сводится к тому, что заемщик может прийти в фонд и оформить необходимые документы, по которым ему перечислят сумму, равную остатку долга в банке, но не более 30 млн рублей. Этими деньгами можно погасить кредит в коммерческой структуре, после чего остаются обязательства непосредственно перед фондом – на выплату основного долга и процентов, пояснил он."Вся программа рассчитана на три года. То есть он получает отсрочку платежа по основному долгу на год и последние два года платит основной долг и 6% ежеквартально в течение срока", – уточнил Кирилин.Проценты, которые платятся фонду, а это от 2 до 6, очень незначительны по сравнению с суммами долга ведь с миллиона заемщик может платить 10 тысяч в год, отметил он.Еще одна новая мера – введение льготного периода для конкретных предприятий. Это для тех, кто пользуется льготным финансированием, но оказался в ситуации, когда не в состоянии платить основной долг. Предприятия могут быть освобождены от его уплаты сроком до 3 лет без штрафов и пеней, рассказал директор фонда.Кроме того, снижена на 2 пункта процентная ставка по одной из основных программ – "Пополнение оборотных средств", где сейчас базовый процент 6%, добавил Кирилин.При этом продолжает действовать льготная программа "За поддержку", по которой предприятия могут использовать заемное финансирование под 1% в год сроком до трех лет на производство продукции в интересах Министерства обороны и мобилизованных."По этой же программе предприятия на заемные деньги могут закупать средства борьбы с БПЛА и средства обнаружения беспилотных летательных аппаратов – подводных, надводных беспилотных аппаратов. И мы ввели со вчерашнего дня еще - на цели приобретения транспорта, на который могут быть установлены средства борьбы и обнаружения БПЛА", – утончил Кирилин.При этом сроки рассмотрения заявок фондом сокращены.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее в среду, 15 июля, сообщил, что условиях ЧС власти Крыма снизили арендную плату для ряда предпринимателей на 75%.По прошествии первой недели июня власти Крыма сообщили, что разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе: отсрочка платы за землю, льготные микрозаймы и другие механизмы.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. 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https://crimea.ria.ru/20260714/kak-biznes-v-krymu-adaptiruetsya-k-rabote-v-usloviyakh-chs-i-chem-pomogayut-vlasti-1157591513.html

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