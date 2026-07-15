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Подросток и двое взрослых утонули на Кубани за сутки
Подросток и двое взрослых утонули на Кубани за сутки - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Подросток и двое взрослых утонули на Кубани за сутки
Три человека, в том числе подросток, погибли на водоемах Краснодарского края за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T17:31
2026-07-15T17:31
2026-07-15T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе подросток, погибли на водоемах Краснодарского края за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.В МЧС призывают граждан купаться только в разрешенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели, не употреблять при этом алкоголь, а также не заплывать за буйки и не приближаться к судам и катерам.Ранее в Севастополе в районе пляжа Любимовка утонул пожилой человек. Это первый летальный случай в купальном сезоне на территории города.В Крыму с начала 2026 года зафиксировано два факта гибели несовершеннолетних на технических водных объектах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенка сбил катер в водохранилище Воронежа - Бастрыкин затребовал докладТело подростка нашли в пруду на востоке МосквыТрехлетний ребенок погиб в аквапарке в Ростовской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, мчс краснодарского края, происшествия, дети
Подросток и двое взрослых утонули на Кубани за сутки
Три человека погибли за сутки на водоемах Краснодарского края – МЧС