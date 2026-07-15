https://crimea.ria.ru/20260715/podrostok-i-dvoe-vzroslykh-utonuli-na-kubani-za-sutki-1157670933.html

Подросток и двое взрослых утонули на Кубани за сутки

Подросток и двое взрослых утонули на Кубани за сутки - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Подросток и двое взрослых утонули на Кубани за сутки

Три человека, в том числе подросток, погибли на водоемах Краснодарского края за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T17:31

2026-07-15T17:31

2026-07-15T17:31

кубань

краснодарский край

мчс краснодарского края

происшествия

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе подросток, погибли на водоемах Краснодарского края за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.В МЧС призывают граждан купаться только в разрешенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели, не употреблять при этом алкоголь, а также не заплывать за буйки и не приближаться к судам и катерам.Ранее в Севастополе в районе пляжа Любимовка утонул пожилой человек. Это первый летальный случай в купальном сезоне на территории города.В Крыму с начала 2026 года зафиксировано два факта гибели несовершеннолетних на технических водных объектах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенка сбил катер в водохранилище Воронежа - Бастрыкин затребовал докладТело подростка нашли в пруду на востоке МосквыТрехлетний ребенок погиб в аквапарке в Ростовской области

кубань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, мчс краснодарского края, происшествия, дети