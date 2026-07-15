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Почему Болгария выходит из "коалиции желающих" по Украине на самом деле
Почему Болгария выходит из "коалиции желающих" по Украине на самом деле - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Почему Болгария выходит из "коалиции желающих" по Украине на самом деле
Киевский режим избрал террористическую тактику, целенаправленно обстреливая гражданскую инфраструктуру в России, и Болгария не намерена являться соучастником... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T18:10
2026-07-15T18:10
2026-07-15T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим избрал террористическую тактику, целенаправленно обстреливая гражданскую инфраструктуру в России, и Болгария не намерена являться соучастником этих преступлений. Это воля и болгарского народа, и решение новой власти, которая теперь слышит своих людей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила журналист из Болгарии Ася Зуан, комментируя заявление премьер-министра страны Румена Радева о выходе республики из "коалиции желающих" по Украине.Накануне премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил, что республика выходит из "коалиции желающих". Страна не будет участвовать в объединении, настаивающем на продолжении финансовой и военной помощи Украине, сказал он.По словам Зуан, до прихода к власти Румена Радева власть и народ в Болгарии жили отдельной жизнью, но теперь важная связь "народ сказал – власть услышала", налаживается, и заявление нового премьера о "коалиции желающих" тому яркий пример.Она подчеркнула, что болгарский народ на протяжении всех эти лет жесткого противостояния Запада против России выступал против поставок вооружения Украине и бил в набат, "но на политическом уровне не было воли это сказать", а теперь есть.И это знаковый для Европы момент, считает Зуан.Поскольку Европейский союз, Европейский парламент и Европейская комиссия до сих пор "стратегически молчат", призывая европейские страны продолжать вооружать Украину, тогда как всем уже понятно, что "киевский режим выбрал террористическую тактику", целенаправленно обстреливая гражданскую инфраструктуру в России.По словам Зуан, Болгарию против воли ее народа затащили в еврозону, где за десятилетия страна почти утратила суверенитет и даже лишилась национальной валюты ради евро – не ради Болгарии, а потому что ЕС так удобнее спонсировать киевский режим и накачивать его оружием."Европа живет сейчас, ориентируясь на все непрекращающиеся нужды Зеленского, становится на военные рельсы ее экономика. Внутренние проблемы страны никто не рассматривает. Премьер Болгарии учитывает эту ситуацию и очень последовательно старается поддерживать свою линию", – отметила Зуан.От имени болгарского народа гостья эфира выразила надежду на то, что Румену Радеву хватит сил в его борьбе, поскольку не исключены провокации и давление со стороны еврочиновников, имеющих на вооружении "разные изощренные рычаги воздействия".Но вместе с премьером – народ, который его поддерживает, а впереди – лучшее будущее страны благодаря возвращению к своему культурно-историческому цивилизационному коду, тесно связанному с Россией, акцентировала журналист.Она добавила, что "есть великие силы и есть маленькие государства, которые не могут находиться вне зоны влияния, но могут выбирать вектор своего поведения". И у Болгарии это – путь к суверенитету в связке с историей, который ей жизненно необходим, поскольку многие так называемые европейские ценности Софии чужды."Сейчас в моду возвращаются именно государственники, которые понимают, что их ответственность перед своей страной и историей – заниматься государственными делами и политикой, а не делать вид и получать гонорары. И Румен Радев задает этот тон", – резюмировала журналист".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Болгария заблокирует новый пакет санкций ЕС против России Победа Радева компенсирует потерю Орбана для России – мнение Запасы исчерпаны: Болгария и Венгрия отказались поставлять вооружение Киеву
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болгария, европа, европейский союз (ес), украина, россия, мнения, политика, общество
Почему Болгария выходит из "коалиции желающих" по Украине на самом деле
Болгария становится первой ласточкой в Европе в отказе от участия в украинском терроризме
18:10 15.07.2026 (обновлено: 19:16 15.07.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым.
Киевский режим избрал террористическую тактику, целенаправленно обстреливая гражданскую инфраструктуру в России, и Болгария не намерена являться соучастником этих преступлений. Это воля и болгарского народа, и решение новой власти, которая теперь слышит своих людей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила журналист из Болгарии Ася Зуан, комментируя заявление премьер-министра страны Румена Радева о выходе республики из "коалиции желающих" по Украине.
Накануне премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил, что республика выходит из "коалиции желающих". Страна не будет участвовать в объединении, настаивающем на продолжении финансовой и военной помощи Украине, сказал он.
По словам Зуан, до прихода к власти Румена Радева власть и народ в Болгарии жили отдельной жизнью, но теперь важная связь "народ сказал – власть услышала", налаживается, и заявление нового премьера о "коалиции желающих" тому яркий пример.
"Радев достаточно опытный политик. Я напомню, что до этого он долгие годы занимал пост президента и изнутри знает очень многие нюансы. Кроме того, как болгарин и как военный человек – он авиационный пилот в прошлом – Радев понимает серьезную опасность, в которой Европа находится, следуя слепой инструкции евроатлантических глобалистов", – сказала Зуан.
Она подчеркнула, что болгарский народ на протяжении всех эти лет жесткого противостояния Запада против России выступал против поставок вооружения Украине и бил в набат, "но на политическом уровне не было воли это сказать", а теперь есть.
И это знаковый для Европы момент, считает Зуан.
Поскольку Европейский союз, Европейский парламент и Европейская комиссия до сих пор "стратегически молчат", призывая европейские страны продолжать вооружать Украину, тогда как всем уже понятно, что "киевский режим выбрал террористическую тактику", целенаправленно обстреливая гражданскую инфраструктуру в России.
"Это дома, больницы, школы, остановки, автобусы... Жуткие случаи, есть кадры... Все это человеческие смерти. Это террористические акты. Участвовать в таких преступлениях неприемлемо. И кто-то должен сказать об этом... В Европе не все потеряно, поскольку есть здравый смысл... И я очень надеюсь, что Болгария будет первой ласточкой... поскольку ЕС и НАТО – это не навсегда", – сказала болгарская журналистка.
По словам Зуан, Болгарию против воли ее народа затащили в еврозону, где за десятилетия страна почти утратила суверенитет и даже лишилась национальной валюты ради евро – не ради Болгарии, а потому что ЕС так удобнее спонсировать киевский режим и накачивать его оружием.
"Европа живет сейчас, ориентируясь на все непрекращающиеся нужды Зеленского, становится на военные рельсы ее экономика. Внутренние проблемы страны никто не рассматривает. Премьер Болгарии учитывает эту ситуацию и очень последовательно старается поддерживать свою линию", – отметила Зуан.
От имени болгарского народа гостья эфира выразила надежду на то, что Румену Радеву хватит сил в его борьбе, поскольку не исключены провокации и давление со стороны еврочиновников, имеющих на вооружении "разные изощренные рычаги воздействия".
Но вместе с премьером – народ, который его поддерживает, а впереди – лучшее будущее страны благодаря возвращению к своему культурно-историческому цивилизационному коду, тесно связанному с Россией, акцентировала журналист.
"Мы есть благодаря нашей истории, нашей культуре и нашей исторической памяти... И мы имеем некую моральную ответственность перед своей историей, которая глубоко связана с Россией, и перед своим будущим. В Европе модно быть русофобом, но для нас это противоестественно", – подчеркнула Зуан.
Она добавила, что "есть великие силы и есть маленькие государства, которые не могут находиться вне зоны влияния, но могут выбирать вектор своего поведения". И у Болгарии это – путь к суверенитету в связке с историей, который ей жизненно необходим, поскольку многие так называемые европейские ценности Софии чужды.
"Сейчас в моду возвращаются именно государственники, которые понимают, что их ответственность перед своей страной и историей – заниматься государственными делами и политикой, а не делать вид и получать гонорары. И Румен Радев задает этот тон", – резюмировала журналист".
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