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Почему Болгария выходит из "коалиции желающих" по Украине на самом деле

Почему Болгария выходит из "коалиции желающих" по Украине на самом деле - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Почему Болгария выходит из "коалиции желающих" по Украине на самом деле

Киевский режим избрал террористическую тактику, целенаправленно обстреливая гражданскую инфраструктуру в России, и Болгария не намерена являться соучастником... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T18:10

2026-07-15T18:10

2026-07-15T19:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим избрал террористическую тактику, целенаправленно обстреливая гражданскую инфраструктуру в России, и Болгария не намерена являться соучастником этих преступлений. Это воля и болгарского народа, и решение новой власти, которая теперь слышит своих людей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила журналист из Болгарии Ася Зуан, комментируя заявление премьер-министра страны Румена Радева о выходе республики из "коалиции желающих" по Украине.Накануне премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил, что республика выходит из "коалиции желающих". Страна не будет участвовать в объединении, настаивающем на продолжении финансовой и военной помощи Украине, сказал он.По словам Зуан, до прихода к власти Румена Радева власть и народ в Болгарии жили отдельной жизнью, но теперь важная связь "народ сказал – власть услышала", налаживается, и заявление нового премьера о "коалиции желающих" тому яркий пример.Она подчеркнула, что болгарский народ на протяжении всех эти лет жесткого противостояния Запада против России выступал против поставок вооружения Украине и бил в набат, "но на политическом уровне не было воли это сказать", а теперь есть.И это знаковый для Европы момент, считает Зуан.Поскольку Европейский союз, Европейский парламент и Европейская комиссия до сих пор "стратегически молчат", призывая европейские страны продолжать вооружать Украину, тогда как всем уже понятно, что "киевский режим выбрал террористическую тактику", целенаправленно обстреливая гражданскую инфраструктуру в России.По словам Зуан, Болгарию против воли ее народа затащили в еврозону, где за десятилетия страна почти утратила суверенитет и даже лишилась национальной валюты ради евро – не ради Болгарии, а потому что ЕС так удобнее спонсировать киевский режим и накачивать его оружием."Европа живет сейчас, ориентируясь на все непрекращающиеся нужды Зеленского, становится на военные рельсы ее экономика. Внутренние проблемы страны никто не рассматривает. Премьер Болгарии учитывает эту ситуацию и очень последовательно старается поддерживать свою линию", – отметила Зуан.От имени болгарского народа гостья эфира выразила надежду на то, что Румену Радеву хватит сил в его борьбе, поскольку не исключены провокации и давление со стороны еврочиновников, имеющих на вооружении "разные изощренные рычаги воздействия".Но вместе с премьером – народ, который его поддерживает, а впереди – лучшее будущее страны благодаря возвращению к своему культурно-историческому цивилизационному коду, тесно связанному с Россией, акцентировала журналист.Она добавила, что "есть великие силы и есть маленькие государства, которые не могут находиться вне зоны влияния, но могут выбирать вектор своего поведения". И у Болгарии это – путь к суверенитету в связке с историей, который ей жизненно необходим, поскольку многие так называемые европейские ценности Софии чужды."Сейчас в моду возвращаются именно государственники, которые понимают, что их ответственность перед своей страной и историей – заниматься государственными делами и политикой, а не делать вид и получать гонорары. И Румен Радев задает этот тон", – резюмировала журналист".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Болгария заблокирует новый пакет санкций ЕС против России Победа Радева компенсирует потерю Орбана для России – мнение Запасы исчерпаны: Болгария и Венгрия отказались поставлять вооружение Киеву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болгария, европа, европейский союз (ес), украина, россия, мнения, политика, общество