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Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 лет - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 лет
Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 лет - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 лет
Жителя Севастополя приговорили к 17 годам колонии за половые преступления против детей. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T14:13
2026-07-15T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 17 годам колонии за половые преступления против детей. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.Как установило следствие и суд, в августе 2022 года и в августе 2025 года житель Балаклавского района совершил действия сексуального и развратного характера в отношении двух местных жителей, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Один из школьников все рассказал родителям, которые сразу же обратились в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали. Отмечается, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за убийство своей матери. После отбытия наказания он нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Суд признал 39-летнего мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и по совокупности преступлений приговорил к 17 годам исправительной колонии особого режима. По отбытию срока осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой детьми, сроком на 16 лет.Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски прокурора Севастополя о компенсации морального вреда несовершеннолетним потерпевшим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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педофил, севастополь, закон и право, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости севастополя
Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 лет

Педофила из Севастополя приговорили к 17 годам за преступления против детей

14:13 15.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 17 годам колонии за половые преступления против детей. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
Как установило следствие и суд, в августе 2022 года и в августе 2025 года житель Балаклавского района совершил действия сексуального и развратного характера в отношении двух местных жителей, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Один из школьников все рассказал родителям, которые сразу же обратились в правоохранительные органы.
Злоумышленника задержали. Отмечается, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за убийство своей матери. После отбытия наказания он нигде не работал и злоупотреблял алкоголем.
Суд признал 39-летнего мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и по совокупности преступлений приговорил к 17 годам исправительной колонии особого режима. По отбытию срока осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой детьми, сроком на 16 лет.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски прокурора Севастополя о компенсации морального вреда несовершеннолетним потерпевшим.
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ПедофилСевастопольЗакон и правоГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости Севастополя
 
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14:13Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 лет
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