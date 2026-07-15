https://crimea.ria.ru/20260715/pedofil-iz-sevastopolya-otpravitsya-v-koloniyu-na-17-let-1157664801.html

Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 лет

Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 лет - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Педофил из Севастополя отправится в колонию на 17 лет

Жителя Севастополя приговорили к 17 годам колонии за половые преступления против детей. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T14:13

2026-07-15T14:13

2026-07-15T14:13

педофил

севастополь

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к 17 годам колонии за половые преступления против детей. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.Как установило следствие и суд, в августе 2022 года и в августе 2025 года житель Балаклавского района совершил действия сексуального и развратного характера в отношении двух местных жителей, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Один из школьников все рассказал родителям, которые сразу же обратились в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали. Отмечается, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за убийство своей матери. После отбытия наказания он нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Суд признал 39-летнего мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и по совокупности преступлений приговорил к 17 годам исправительной колонии особого режима. По отбытию срока осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой детьми, сроком на 16 лет.Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски прокурора Севастополя о компенсации морального вреда несовершеннолетним потерпевшим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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