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Отключения света в Крыму: что делать с лекарствами
Отключения света в Крыму: что делать с лекарствами - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Отключения света в Крыму: что делать с лекарствами
Крымчане могут воспользоваться холодильным оборудованием медицинских организаций для хранения лекарств, требующих особого температурного режима. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T08:44
2026-07-15T08:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Крымчане могут воспользоваться холодильным оборудованием медицинских организаций для хранения лекарств, требующих особого температурного режима. Об этом заявил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров в своем канале в МАКС.Чтобы передать препарат на временное хранение в медучреждение по месту жительства, его необходимо доставить в медучреждение в термосумке или сумке-холодильнике. Лекарственное средство должно находиться в оригинальной заводской упаковке и обязательно сопровождаться инструкцией.Ранее сообщалось, что объекты электроснабжения Крыма продолжают подвергаться вражеской атаке. Во вторник четыре города на севере и западе полуострова, а также шесть районов остаются без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в КрымуВ Крыму четыре города и шесть районов остаются без света после атак ВСУСевастополь вводит графики веерных отключений по схеме 2 часа через 6 часов
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крым, новости крыма, минздрав крыма, алексей натаров, лекарства
Отключения света в Крыму: что делать с лекарствами
Крымчане могут передать лекарства на хранение в медучреждения – минздрав