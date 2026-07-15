https://crimea.ria.ru/20260715/odin-chelovek-ranen-pri-padenii-oblomkov-drona-na-kubani-1157663989.html

Один человек ранен при падении обломков дрона на Кубани

Один человек ранен при падении обломков дрона на Кубани - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Один человек ранен при падении обломков дрона на Кубани

В среду, 15 июля, в Краснодарском крае из-за падения обломков украинского беспилотника пострадал один человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T13:46

2026-07-15T13:46

2026-07-15T13:46

кубань

краснодарский край

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В среду, 15 июля, в Краснодарском крае из-за падения обломков украинского беспилотника пострадал один человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.В оперштабе уточнили, что фрагменты беспилотника повредили навес и остекление частного дома. На месте работают оперативные и специальные службы.Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь сбили 93 вражеских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями. Накануне в течение дня 252 украинских беспилотника были уничтожены над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ третьи сутки запускают на Москву сотни беспилотниковСотни беспилотников атаковали Крым и другие регионы РоссииВоздушная тревога объявлена в Севастополе

кубань

краснодарский край

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2026

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кубань, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, новости