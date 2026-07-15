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Один человек ранен при падении обломков дрона на Кубани - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Один человек ранен при падении обломков дрона на Кубани
Один человек ранен при падении обломков дрона на Кубани - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Один человек ранен при падении обломков дрона на Кубани
В среду, 15 июля, в Краснодарском крае из-за падения обломков украинского беспилотника пострадал один человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T13:46
2026-07-15T13:46
кубань
краснодарский край
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В среду, 15 июля, в Краснодарском крае из-за падения обломков украинского беспилотника пострадал один человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.В оперштабе уточнили, что фрагменты беспилотника повредили навес и остекление частного дома. На месте работают оперативные и специальные службы.Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь сбили 93 вражеских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями. Накануне в течение дня 252 украинских беспилотника были уничтожены над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ третьи сутки запускают на Москву сотни беспилотниковСотни беспилотников атаковали Крым и другие регионы РоссииВоздушная тревога объявлена в Севастополе
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кубань, краснодарский край, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, новости
Один человек ранен при падении обломков дрона на Кубани

В Краснодарском крае от падения обломков украинского БПЛА пострадал человек

13:46 15.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В среду, 15 июля, в Краснодарском крае из-за падения обломков украинского беспилотника пострадал один человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
"Из-за падения обломков БПЛА в станице Крыловской пострадал один человек. Ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации", – говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что фрагменты беспилотника повредили навес и остекление частного дома. На месте работают оперативные и специальные службы.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь сбили 93 вражеских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями.
Накануне в течение дня 252 украинских беспилотника были уничтожены над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
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КубаньКраснодарский крайПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовости СВОНовости
 
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