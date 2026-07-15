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Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены у порта "Кавказ" на Кубани

Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены у порта "Кавказ" на Кубани - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены у порта "Кавказ" на Кубани

Новые выбросы нефтепродуктов выявили в море у берегов Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом оперштабе. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T16:42

2026-07-15T16:42

2026-07-15T16:43

кубань

краснодарский край

разлив нефтепродуктов

черное море

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. Новые выбросы нефтепродуктов выявили в море у берегов Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом оперштабе.Еще один выброс между портом "Кавказ" и поселком Ильич в Темрюкском районе уже убрали. Мешки с загрязненным грунтом доставят на специализированное предприятие для утилизации, добавили в оперативном штабе.Сейчас на загрязненном участке работают 139 человек и 21 единица техники. Волонтеры к работам на участках в Темрюкском районе и Приморско-Ахтарском округе не привлекаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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