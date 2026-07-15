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Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены у порта "Кавказ" на Кубани - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены у порта "Кавказ" на Кубани
Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены у порта "Кавказ" на Кубани - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены у порта "Кавказ" на Кубани
Новые выбросы нефтепродуктов выявили в море у берегов Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом оперштабе. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T16:42
2026-07-15T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. Новые выбросы нефтепродуктов выявили в море у берегов Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом оперштабе.Еще один выброс между портом "Кавказ" и поселком Ильич в Темрюкском районе уже убрали. Мешки с загрязненным грунтом доставят на специализированное предприятие для утилизации, добавили в оперативном штабе.Сейчас на загрязненном участке работают 139 человек и 21 единица техники. Волонтеры к работам на участках в Темрюкском районе и Приморско-Ахтарском округе не привлекаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кубань, краснодарский край, разлив нефтепродуктов, черное море, разлив нефтепродуктов в черном море, происшествия, экология, новости
Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены у порта "Кавказ" на Кубани

В Краснодарском крае обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

16:42 15.07.2026 (обновлено: 16:43 15.07.2026)
 
© РИА Новости . Борис Морозов / Перейти в фотобанкОчистка побережья в Туапсе от нефтепродуктов
Очистка побережья в Туапсе от нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Борис Морозов
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. Новые выбросы нефтепродуктов выявили в море у берегов Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

"В Темрюкском районе зафиксировали выбросы между поселком Кучугуры и станицей Голубицкой – фракции от 1-5 см на участке протяженностью около 1,3 км. Сбор нефтепродуктов продолжают и в Приморско-Ахтарском муниципальном округе. Очищено 750 квадратных метров береговой полосы. В границах выброса дополнительно установили 800 метров сетей", - сказано в сообщении.

Еще один выброс между портом "Кавказ" и поселком Ильич в Темрюкском районе уже убрали. Мешки с загрязненным грунтом доставят на специализированное предприятие для утилизации, добавили в оперативном штабе.
Сейчас на загрязненном участке работают 139 человек и 21 единица техники. Волонтеры к работам на участках в Темрюкском районе и Приморско-Ахтарском округе не привлекаются.
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