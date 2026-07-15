https://crimea.ria.ru/20260715/novye-vybrosy-nefteproduktov-obnaruzheny-u-porta-kavkaz-na-kubani-1157669297.html
Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены у порта "Кавказ" на Кубани
Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены у порта "Кавказ" на Кубани - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены у порта "Кавказ" на Кубани
Новые выбросы нефтепродуктов выявили в море у берегов Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом оперштабе. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T16:42
2026-07-15T16:42
2026-07-15T16:43
кубань
краснодарский край
разлив нефтепродуктов
черное море
разлив нефтепродуктов в черном море
происшествия
экология
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155680868_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_d92beb52fbadafeb999a1ab7f0aa5848.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. Новые выбросы нефтепродуктов выявили в море у берегов Краснодарского края. Об этом сообщили в краевом оперштабе.Еще один выброс между портом "Кавказ" и поселком Ильич в Темрюкском районе уже убрали. Мешки с загрязненным грунтом доставят на специализированное предприятие для утилизации, добавили в оперативном штабе.Сейчас на загрязненном участке работают 139 человек и 21 единица техники. Волонтеры к работам на участках в Темрюкском районе и Приморско-Ахтарском округе не привлекаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/01/1155680868_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_5ac72ac2e27462460b3c37c0b7822eae.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, краснодарский край, разлив нефтепродуктов, черное море, разлив нефтепродуктов в черном море, происшествия, экология, новости
Новые выбросы нефтепродуктов обнаружены у порта "Кавказ" на Кубани
В Краснодарском крае обнаружили новые выбросы нефтепродуктов
16:42 15.07.2026 (обновлено: 16:43 15.07.2026)