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Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
В Крыму объявили беспилотную опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T23:58
2026-07-15T23:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму объявили беспилотную опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Над Крымом работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО

23:58 15.07.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму объявили беспилотную опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО", – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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