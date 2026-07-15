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Над Крымом и морями ночью работала ПВО - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Над Крымом и морями ночью работала ПВО
Над Крымом и морями ночью работала ПВО - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Над Крымом и морями ночью работала ПВО
Российские средства ПВО за ночь сбили 93 вражеских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями, сообщает утром в... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T07:27
2026-07-15T07:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь сбили 93 вражеских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями, сообщает утром в среду Минобороны РФ.В частности вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.По данным оперштаба Белгородской области, в городе Грайворон при детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили множественные слепые осколочные ранения различных частей тела. Пострадавшим оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего они переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода. В селе Никольское дрон атаковал частный дом. Мужчину с непроникающими осколочными ранениями грудной клетки доставили в больницу.Как сообщил губернатор Воронежской области, минувшей ночью в пригороде Воронежа был уничтожен беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков ранения получил мужчина 1997 года рождения, он в больнице. Повреждены три частных дома.По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в ходе отражения воздушной атаки в Ростове-на-Дону в Железнодорожном районе упали обломки БПЛА, повреждена кровля частного дома, без детонации. Пострадавших нет. В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома. Пострадавших нет.Накануне в течение дня 252 украинских беспилотника были уничтожены над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ третьи сутки запускают на Москву сотни беспилотниковСотни беспилотников атаковали Крым и другие регионы РоссииВоздушная тревога объявлена в Севастополе
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новости сво, пво, крым, новости крыма, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом и морями ночью работала ПВО

Средства ПВО за ночь сбили 93 беспилотника над Крымом и другими регионами РФ

07:27 15.07.2026 (обновлено: 07:36 15.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за ночь сбили 93 вражеских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями, сообщает утром в среду Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 14 июля до 07.00 15 июля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа",– информирует российское оборонное ведомство.
В частности вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
По данным оперштаба Белгородской области, в городе Грайворон при детонации FPV-дрона мужчина и женщина получили множественные слепые осколочные ранения различных частей тела. Пострадавшим оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего они переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода. В селе Никольское дрон атаковал частный дом. Мужчину с непроникающими осколочными ранениями грудной клетки доставили в больницу.
Как сообщил губернатор Воронежской области, минувшей ночью в пригороде Воронежа был уничтожен беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков ранения получил мужчина 1997 года рождения, он в больнице. Повреждены три частных дома.
По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в ходе отражения воздушной атаки в Ростове-на-Дону в Железнодорожном районе упали обломки БПЛА, повреждена кровля частного дома, без детонации. Пострадавших нет. В Советском районе взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома. Пострадавших нет.
Накануне в течение дня 252 украинских беспилотника были уничтожены над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
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