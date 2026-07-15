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Над Крымом и другими регионами России сбили 155 украинских БПЛА
Над Крымом и другими регионами России сбили 155 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Над Крымом и другими регионами России сбили 155 украинских БПЛА
Над Крымом и другими регионами России дежурные силы противовоздушной обороны сбили 155 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T21:18
2026-07-15T21:18
2026-07-15T21:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Над Крымом и другими регионами России дежурные силы противовоздушной обороны сбили 155 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф
Над Крымом и другими регионами России сбили 155 украинских БПЛА
Над Крымом и другими регионами России сбили 155 украинских БПЛА