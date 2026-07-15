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На Крымском мосту снова растет очередь - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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На Крымском мосту снова растет очередь
На Крымском мосту снова растет очередь - РИА Новости Крым, 15.07.2026
На Крымском мосту снова растет очередь
На Крымском мосту к вечеру среды снова начали расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T21:15
2026-07-15T21:15
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту к вечеру среды снова начали расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очереди на мосту начали расти в 9 утра. К 10 часам ручного досмотра со стороны Тамани ждали 170 транспортных средств, со стороны Керчи - 80. К полудню пробка выросла до 335 машин с обеих сторон. В 15:00 затор сохранялся только на въезде в Крым - тогда проезда ждали 350 авто. А к 20.00 очереди исчезли.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань
На Крымском мосту снова растет очередь

На Крымском мосту снова растет очередь со стороны Керчи

21:15 15.07.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту к вечеру среды снова начали расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 21:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 48 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Очереди на мосту начали расти в 9 утра. К 10 часам ручного досмотра со стороны Тамани ждали 170 транспортных средств, со стороны Керчи - 80. К полудню пробка выросла до 335 машин с обеих сторон. В 15:00 затор сохранялся только на въезде в Крым - тогда проезда ждали 350 авто. А к 20.00 очереди исчезли.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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