https://crimea.ria.ru/20260715/na-krymskom-mostu-nachala-rasti-ochered-1157657361.html

На Крымском мосту начала расти очередь

На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 15.07.2026

На Крымском мосту начала расти очередь

Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, с обеих сторон начала формироваться очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T10:14

2026-07-15T10:14

2026-07-15T10:14

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150120742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3bb789cdfaec1cd8e927c4cdd2a11854.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, с обеих сторон начала формироваться очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост утром в среду был свободен для проезда. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи и возобновлено в 4.38.В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 80 транспортных средств.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма