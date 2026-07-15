https://crimea.ria.ru/20260715/na-krymskom-mostu-nachala-rasti-ochered-1157657361.html
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 15.07.2026
На Крымском мосту начала расти очередь
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, с обеих сторон начала формироваться очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T10:14
2026-07-15T10:14
2026-07-15T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, с обеих сторон начала формироваться очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост утром в среду был свободен для проезда. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи и возобновлено в 4.38.В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 80 транспортных средств.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма
На Крымском мосту начала расти очередь
В очередях на Крымский мост стоят 250 авто
СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, с обеих сторон начала формироваться очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Крымский мост утром в среду был свободен для проезда. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи и возобновлено в 4.38.
"По состоянию на 10:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 170 транспортных средств", - говорится в сообщении.
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 80 транспортных средств.
Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.