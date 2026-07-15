https://crimea.ria.ru/20260715/mozhno-lishitsya-imuschestva-krymchan-predosteregli-ot-uslug-razdolzhniteley-1157665593.html
Можно лишиться имущества: крымчан предостерегли от услуг раздолжнителей
Можно лишиться имущества: крымчан предостерегли от услуг раздолжнителей - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Можно лишиться имущества: крымчан предостерегли от услуг раздолжнителей
Обращение к так называемым "раздолжнителям", предлагающим за плату быстрое решение проблем с долгами, может привести к росту долга из-за штрафов и неустоек, а... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T18:42
2026-07-15T18:42
2026-07-15T18:42
крым
новости крыма
долги
центробанк рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155059147_0:224:1152:872_1920x0_80_0_0_9de7cec4e598a5331a7018fad5c70763.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Обращение к так называемым "раздолжнителям", предлагающим за плату быстрое решение проблем с долгами, может привести к росту долга из-за штрафов и неустоек, а также потери части имущества. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Республике Крым Дина Логинова.В чем "подводные камни"Как пояснила специалист, в договорах с клиентами услуги "раздолжнителей" чаще всего обозначаются как простая "консультация" или "юридическое сопровождение", а не как гарантированный результат. Оплатив такие услуги, заемщик не получает обещанного освобождения от долгов, поскольку по документам компания обязана лишь консультировать его.При этом реклама таких услуг может содержать призывы не платить по кредитам, что ведет к росту задолженности за счет штрафов и пеней, указала заместитель управляющего крымским Отделением ЦБ.Кроме того, банкротство не освобождает от выплат алиментов и возмещения вреда жизни и здоровью. В том числе, в течение трех лет после банкротства гражданину запрещено занимать руководящие должности.К кому стоит обращатьсяПри сложности с погашением кредита представитель ЦБ рекомендует сначала обратиться к кредитору. У большинства из них есть программы урегулирования долга. Также законодательство РФ предусматривает разные инструменты помощи, например, кредитные или ипотечные каникулы."Банкротство – это крайняя мера. Оно навредит вашей репутации и кредитной истории. Поэтому прежде чем на нее решаться, необходимо объективно оценить все долгосрочные ограничения и риски, которые она накладывает на гражданина, и помнить, что эта процедура не является универсальным способом избавиться от любых обязательств. Прибегать к ней стоит только тогда, когда все другие возможности урегулирования долга уже исчерпаны", – отметила Логинова.В крымском Отделении ЦБ подчеркнули: если вам обещают полное списание всех долгов, и при этом гарантируют сохранность имущества и призывают не исполнять кредитные обязательства – не верьте. Так ведут себя недобросовестные участники рынка.В 2026 году вступил в силу закон, запрещающий в рекламе услуг по банкротству обещать освобождение от долгов и призывать не платить по обязательствам. В настоящее время Банк России совместно с Генеральной прокуратурой РФ обсуждает вопрос о привлечении "раздолжнителей" к ответственности за введение граждан в заблуждение, а также о возможном расширении надзорных мер. Кроме того, регулятор продолжает мониторинг ситуации и взаимодействие с правоохранительными органами для пресечения деятельности компаний, вводящих заемщиков в заблуждение.Регулятор настоятельно рекомендует взвешивать все "за" и "против", обращаться за консультацией к официальным источникам, и ни в коем случае не подписывать договоры под давлением, не ознакомившись с их условиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260424/bankrotstvo-fizicheskikh-lits---chem-eto-opasno--1155295739.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155059147_0:16:1152:880_1920x0_80_0_0_be4774ddcd0025afebd48b58e4e2c706.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, долги, центробанк рф
Можно лишиться имущества: крымчан предостерегли от услуг раздолжнителей
Обращение к "раздолжнителям" может привести к потере части имущества – ЦБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Обращение к так называемым "раздолжнителям", предлагающим за плату быстрое решение проблем с долгами, может привести к росту долга из-за штрафов и неустоек, а также потери части имущества. Об этом РИА Новости Крым
рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Республике Крым Дина Логинова.
"В последнее время участились случаи обращения граждан к компаниям, которые в агрессивной рекламе обещают полное и быстрое списание долгов через процедуру банкротства. Банк России обращает внимание: такие предложения могут вводить граждан в заблуждение. Как правило они содержат недостоверную или неполную информацию о последствиях банкротства, а также о реальных обязательствах самого исполнителя", - отметила Логинова.
Как пояснила специалист, в договорах с клиентами услуги "раздолжнителей" чаще всего обозначаются как простая "консультация" или "юридическое сопровождение", а не как гарантированный результат. Оплатив такие услуги, заемщик не получает обещанного освобождения от долгов, поскольку по документам компания обязана лишь консультировать его.
При этом реклама таких услуг может содержать призывы не платить по кредитам, что ведет к росту задолженности за счет штрафов и пеней, указала заместитель управляющего крымским Отделением ЦБ.
"Сама процедура банкротства, вопреки заверениям таких фирм, – это крайняя мера, которая влечет серьезные ограничения для человека. Она портит кредитную историю и может повлечь утрату части имущества, которую изымут по суду в счет долга", – подчеркнула Логинова.
Кроме того, банкротство не освобождает от выплат алиментов и возмещения вреда жизни и здоровью. В том числе, в течение трех лет после банкротства гражданину запрещено занимать руководящие должности.
При сложности с погашением кредита представитель ЦБ рекомендует сначала обратиться к кредитору. У большинства из них есть программы урегулирования долга. Также законодательство РФ предусматривает разные инструменты помощи, например, кредитные или ипотечные каникулы.
"Банкротство – это крайняя мера. Оно навредит вашей репутации и кредитной истории. Поэтому прежде чем на нее решаться, необходимо объективно оценить все долгосрочные ограничения и риски, которые она накладывает на гражданина, и помнить, что эта процедура не является универсальным способом избавиться от любых обязательств. Прибегать к ней стоит только тогда, когда все другие возможности урегулирования долга уже исчерпаны", – отметила Логинова.
В крымском Отделении ЦБ подчеркнули: если вам обещают полное списание всех долгов, и при этом гарантируют сохранность имущества и призывают не исполнять кредитные обязательства – не верьте. Так ведут себя недобросовестные участники рынка.
В 2026 году вступил в силу закон, запрещающий в рекламе услуг по банкротству обещать освобождение от долгов и призывать не платить по обязательствам. В настоящее время Банк России совместно с Генеральной прокуратурой РФ обсуждает вопрос о привлечении "раздолжнителей" к ответственности за введение граждан в заблуждение, а также о возможном расширении надзорных мер. Кроме того, регулятор продолжает мониторинг ситуации и взаимодействие с правоохранительными органами для пресечения деятельности компаний, вводящих заемщиков в заблуждение.
Регулятор настоятельно рекомендует взвешивать все "за" и "против", обращаться за консультацией к официальным источникам, и ни в коем случае не подписывать договоры под давлением, не ознакомившись с их условиями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.