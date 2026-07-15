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Министр обороны Польши требует извинений Киева за Волынскую резню - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Министр обороны Польши требует извинений Киева за Волынскую резню
Министр обороны Польши требует извинений Киева за Волынскую резню - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Министр обороны Польши требует извинений Киева за Волынскую резню
Киевский режим должен признать Волынскую резню геноцидом и принести извинения польскому народу, если хочет нормализовать отношения с Польшей. Об этом заявил в... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T13:59
2026-07-15T13:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим должен признать Волынскую резню геноцидом и принести извинения польскому народу, если хочет нормализовать отношения с Польшей. Об этом заявил в среду министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.Отношения Украины и Польши много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами жителей Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах, в основном польского населения. Сенат Польши признал геноцидом Волынскую трагедию, которую устроили националистические отряды ОУН*-УПА*.В 2026 году произошел новый виток конфронтации на эту тему: Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей банд ОУН*-УПА*, а также присвоил звание "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это Варшава лишила Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого орла.*Запрещенные в РФ экстремистские организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время Волынской резни украинские националисты зверски убили 60 тысяч человекПровокации в адрес Польши – часть предвыборной риторики – мнениеЗачем Буданов* еще больше провоцирует Польшу – мнение
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волынская область, польша, украина, история, политика, в мире, новости
Министр обороны Польши требует извинений Киева за Волынскую резню

Киев должен признать Волынскую резню геноцидом и извиниться – министр обороны Польши

13:59 15.07.2026
 
© AP Photo Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo Czarek Sokolowski
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим должен признать Волынскую резню геноцидом и принести извинения польскому народу, если хочет нормализовать отношения с Польшей. Об этом заявил в среду министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
"Я предлагаю три ценности в делах исторической политики. Правда, которой все должны открыться, особенно украинская сторона; память, и это наша общая обязанность; и извинения, которые являются залогом хороших отношений в будущем", – цитирует главу польского оборонного министерства РИА Новости.
Отношения Украины и Польши много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами жителей Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах, в основном польского населения. Сенат Польши признал геноцидом Волынскую трагедию, которую устроили националистические отряды ОУН*-УПА*.
В 2026 году произошел новый виток конфронтации на эту тему: Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей банд ОУН*-УПА*, а также присвоил звание "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это Варшава лишила Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого орла.
*Запрещенные в РФ экстремистские организации
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