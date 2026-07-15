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Министр обороны Польши требует извинений Киева за Волынскую резню

Министр обороны Польши требует извинений Киева за Волынскую резню - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Министр обороны Польши требует извинений Киева за Волынскую резню

Киевский режим должен признать Волынскую резню геноцидом и принести извинения польскому народу, если хочет нормализовать отношения с Польшей. Об этом заявил в... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T13:59

2026-07-15T13:59

2026-07-15T13:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим должен признать Волынскую резню геноцидом и принести извинения польскому народу, если хочет нормализовать отношения с Польшей. Об этом заявил в среду министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.Отношения Украины и Польши много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами жителей Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах, в основном польского населения. Сенат Польши признал геноцидом Волынскую трагедию, которую устроили националистические отряды ОУН*-УПА*.В 2026 году произошел новый виток конфронтации на эту тему: Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей банд ОУН*-УПА*, а также присвоил звание "имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это Варшава лишила Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого орла.*Запрещенные в РФ экстремистские организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время Волынской резни украинские националисты зверски убили 60 тысяч человекПровокации в адрес Польши – часть предвыборной риторики – мнениеЗачем Буданов* еще больше провоцирует Польшу – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волынская область, польша, украина, история, политика, в мире, новости