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Мечтаю стать капитаном: как крымчанин нашел себя в войсках беспилотных систем

Мечтаю стать капитаном: как крымчанин нашел себя в войсках беспилотных систем - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Мечтаю стать капитаном: как крымчанин нашел себя в войсках беспилотных систем

Крымчанин Иван Игрунев проходит обучение на командира взвода в войсках беспилотных систем. Он пробовал себя в различных родах войск. Однако свое призвание нашел РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T19:38

2026-07-15T19:38

2026-07-15T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ,15 июл - РИА Новости Крым. Крымчанин Иван Игрунев проходит обучение на командира взвода в войсках беспилотных систем. Он пробовал себя в различных родах войск. Однако свое призвание нашел именно в этих новых войсках. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном пресс-службой Южного военного округа (ЮВО).В Крым Иван Игрунев переехал еще в 2014 году. Окончил школу и колледж, а в 2019 году, обучаясь в университете, пошел на службу по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации.За время службы Иван прошел множество должностей в различных видах и родах войск. Пока не нашел свое призвание в войсках беспилотных систем (БпС)."Командованием моей части было принято решение отправить меня на обучение для приобретения новых знаний в должности командира взвода БпС и получения первого офицерского звания" - добавил Иван.Молодой человек отмечает качество подготовки в учебном центре Южного военного округа, а также компетентность инструкторов. Иван проходит обучение не только в обращении с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА), но и подготовку в своей новой должности – командира взвода."Очень много времени здесь уделено тактике. Так как я не только беспилотчик, но и командир взвода, я должен решение свое нанести на карту, представить его старшему командиру, чтобы он утвердил. Поэтому большой курс уделен тактической составляющей", - рассказал Иван Игрунев.Военнослужащий считает, что сфера беспилотных систем имеет большое будущее, а сам он мечтает продолжить службу и дослужиться минимум до капитана.Ранее сообщалось, что операторы ударных беспилотников отдельного разведывательного батальона 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" поразили объекты ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, сорвав ротацию вражеских подразделений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штурмовые группы ВДВ тренируются в приближенных к боевым условиямМобильные огневые группы для уничтожения дронов оснащают тепловизорамиДесантники сорвали попытку роботизированной контратаки ВСУ в Запорожской области

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), видео