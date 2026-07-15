https://crimea.ria.ru/20260715/maydan-lyuboy-tsenoy--kto-i-zachem-organizoval-terror-kryma-1157621052.html

Майдан любой ценой – кто и зачем организовал террор Крыма

Майдан любой ценой – кто и зачем организовал террор Крыма - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Майдан любой ценой – кто и зачем организовал террор Крыма

Террор гражданского населения Крыма, который в последнее время ужесточил Киев силами своей армии при поддержке Запада, является частью большого плана в... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T06:51

2026-07-15T06:51

2026-07-15T06:55

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Ужесточение террора в Крыму киевским режимом при поддержке Запада – план Лондона в отношении всей России Ужесточение террора в Крыму киевским режимом при поддержке Запада – план Лондона в отношении всей России audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Террор гражданского населения Крыма, который в последнее время ужесточил Киев силами своей армии при поддержке Запада, является частью большого плана в отношении всей России, разработанного в Лондоне. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал первый зампредседателя комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты РФ, историк Армен Гаспарян.По мнению Гаспаряна, ужесточившийся террор российских регионов, в особенности Крыма, с ударами беспилотников ВСУ по гражданским объектам, и, как следствие, энергетическим и топливным кризисом на полуострове, подчинены одной задаче, которую поставил Запад, и прежде всего Европа во главе с Великобританией.Эту "нужную" картинку и формируют сегодня в Крыму руками ВСУ, считает эксперт."Вот наносится удар по Крыму. И дальше эти видео, которые снимают очень глупые люди, которые пока по недосмотру еще не несут за это наказание, оказываются сначала на Украине, а потом перетекают в западные медиа с соответствующими комментариями: "Полный вообще развал всего в Крыму..." "Случаи людоедства..." "Одичавшие люди бегают и кричат..." И так далее", – сказал с сарказмом историк.Подобного рода методология врага, действующего под украинским флагом, должна показать организаторам всего этого мероприятия, что все двигается по плану, считает Гаспарян. "Все. Никаких других целей у этого действия нет и быть не может", – уверен он.В этой связи он считает необходимым активнее привлекать к ответственности граждан РФ, таким образом содействующих врагу в его планах стравить общество в Крыму и других регионах страны в попытке ослабить ее и развалить."Ладно, когда этим занимаются украинские ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций – ред.), но, когда этим начинают заниматься граждане России в попытке схайповать, я считаю это криминально... И до тех пор, пока не будут наказывать, по-другому здесь, к сожалению, ничего не сделать", – считает гость эфира.И наказывать надо уже сейчас, в июле 2026-го года, и не КоАПом (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях – ред.), добавил Гаспарян. "Это не "административка" должна быть. Здесь должно быть очень жесткое наказание", – подытожил эксперт.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что цель ударов ВСУ по России – породить неуверенность, довести общество до раскола и заставить российские власть приостановить наступление российской армии хоть ненадолго, чтобы создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для противника условиях. Мы не дадим им такого шанса, заверил российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в КрымуВСУ ударили по энергосистеме Севастополя – что происходит в городеКак вернуть электроэнергию в квартиру при отключении света

https://crimea.ria.ru/20260714/istorik-sravnil-terror-kryma-ukrainoy-s-fashistskoy-blokadoy-leningrada-1157618642.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, армен гаспарян, крым, россия, украина, европа, великобритания