https://crimea.ria.ru/20260715/lantsety-pustili-ko-dnu-katera-vsu-v-chernom-more--video-1157671916.html

"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видео

"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видео - РИА Новости Крым, 15.07.2026

"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видео

Министерство обороны РФ показало кадры объективного контроля, на которых запечатлена ликвидация безэкипажных катеров в Черном море барражирующими боеприпасами... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T17:59

2026-07-15T17:59

2026-07-15T17:59

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ показало кадры объективного контроля, на которых запечатлена ликвидация безэкипажных катеров в Черном море барражирующими боеприпасами "Ланцет".Как сообщили в ведомстве, расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" точно отработали по БЭКам противника в акватории моря.В среду в Минобороны сообщили, что силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море.13 июля в Черном море был разбит один БЭК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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