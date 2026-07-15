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"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видео - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видео
"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видео - РИА Новости Крым, 15.07.2026
"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видео
Министерство обороны РФ показало кадры объективного контроля, на которых запечатлена ликвидация безэкипажных катеров в Черном море барражирующими боеприпасами... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T17:59
2026-07-15T17:59
крым
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новости сво
министерство обороны рф
безэкипажные катера
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ показало кадры объективного контроля, на которых запечатлена ликвидация безэкипажных катеров в Черном море барражирующими боеприпасами "Ланцет".Как сообщили в ведомстве, расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" точно отработали по БЭКам противника в акватории моря.В среду в Минобороны сообщили, что силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море.13 июля в Черном море был разбит один БЭК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости, новости сво, министерство обороны рф, безэкипажные катера, всу (вооруженные силы украины)
"Ланцеты" пустили ко дну катера ВСУ в Черном море – видео

Минобороны показало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

17:59 15.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ показало кадры объективного контроля, на которых запечатлена ликвидация безэкипажных катеров в Черном море барражирующими боеприпасами "Ланцет".
Как сообщили в ведомстве, расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" точно отработали по БЭКам противника в акватории моря.
В среду в Минобороны сообщили, что силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море.
13 июля в Черном море был разбит один БЭК.
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