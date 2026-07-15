Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Крымский мост сейчас – к обеду среды в пробке со стороны Тамани стоят 350 авто
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. К обеду среды у Крымского моста сохраняется затор перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на объекте к 15:00.
"Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 350 транспортных средств. Время ожидания около часа", - отмечается в сообщении.
Очереди на мосту начали расти в 9 утра. К 10 часам ручного досмотра со стороны Тамани ждали 170 транспортных средств, со стороны Керчи - 80. К полудню пробка выросла до 335 машин с обеих сторон.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.