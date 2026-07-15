https://crimea.ria.ru/20260715/krymskiy-most--skolko-zhdat-proezda-seychas-1157666790.html

Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

К обеду среды у Крымского моста сохраняется затор перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T15:22

2026-07-15T15:22

2026-07-15T15:22

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688566_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_7997650479e0a30343a6cbc6c943db45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. К обеду среды у Крымского моста сохраняется затор перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на объекте к 15:00.Очереди на мосту начали расти в 9 утра. К 10 часам ручного досмотра со стороны Тамани ждали 170 транспортных средств, со стороны Керчи - 80. К полудню пробка выросла до 335 машин с обеих сторон.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма