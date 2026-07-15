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Крымский мост – обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Крымский мост – обстановка к вечеру среды
Крымский мост – обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Крымский мост – обстановка к вечеру среды
Проезд к Крымскому мосту вечером в среду свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T20:01
2026-07-15T20:01
ситуация на дорогах крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Проезд к Крымскому мосту вечером в среду свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очереди на мосту начали расти в 9 утра. К 10 часам ручного досмотра со стороны Тамани ждали 170 транспортных средств, со стороны Керчи - 80. К полудню пробка выросла до 335 машин с обеих сторон. В 15:00 затор сохранялся только на въезде в Крым - тогда проезда ждали 350 авто.С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – обстановка к вечеру среды

Крымский мост вечером 15 июля свободен для проезда с обеих сторон

20:01 15.07.2026
 
© РИА НовостиКрымский мост, солнце
Крымский мост, солнце - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Проезд к Крымскому мосту вечером в среду свободен со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении.
Очереди на мосту начали расти в 9 утра. К 10 часам ручного досмотра со стороны Тамани ждали 170 транспортных средств, со стороны Керчи - 80. К полудню пробка выросла до 335 машин с обеих сторон. В 15:00 затор сохранялся только на въезде в Крым - тогда проезда ждали 350 авто.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту ввели ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд груженых и порожних грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Также ограничено движение гибридных авто и электромобилей. Этот вид транспорта отправляется в Крым или в обратном направлении по сухопутному коридору – трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов выросло.
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