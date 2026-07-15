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Крымский мост - ситуация после ночного перекрытия движения - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Крымский мост - ситуация после ночного перекрытия движения
Крымский мост - ситуация после ночного перекрытия движения - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Крымский мост - ситуация после ночного перекрытия движения
Крымский мост утром в среду свободен для проезда. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T06:04
2026-07-15T10:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост утром в среду свободен для проезда. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи и возобновлено в 4.38.Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост - ситуация после ночного перекрытия движения

Крымский мост свободен для движения транспорта

06:04 15.07.2026 (обновлено: 10:05 15.07.2026)
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост утром в среду свободен для проезда. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было закрыто в два часа ночи и возобновлено в 4.38.

"По состоянию на 6.00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

Всем, кто планирует переезд через Крымский мост, рекомендуют запастись водой и временем, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах.
Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности. Водителей и пассажиров, которые находятся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и доверять исключительно официальным источникам информации.
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