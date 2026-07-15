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Крымчанину дали срок за хранение 12 патронов - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Крымчанину дали срок за хранение 12 патронов
Крымчанину дали срок за хранение 12 патронов - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Крымчанину дали срок за хранение 12 патронов
Суд вынес приговор жителю Красногвардейского района Крыма за хранение патронов, которые он случайно нашел. Об этом сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T21:41
2026-07-15T21:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Суд вынес приговор жителю Красногвардейского района Крыма за хранение патронов, которые он случайно нашел. Об этом сообщили в прокуратуре региона.Красногвардейский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.Ранее сообщалось, что в Крыму осудили жителя Раздольненского района за хранение патронов, которые он нашел более 25 лет назад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Писал на купюрах оскорбления – в Сочи за дискредитацию ВС РФ задержан мужчинаДо смерти избил знакомого – житель Щелкино получил 9 лет "строгача"Двух подростков осудили за покушение на убийство военного
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крым, новости крыма, оружие, красногвардейский район, прокуратура республики крым
Крымчанину дали срок за хранение 12 патронов

Жителю Крыма дали три года условно за хранение патронов

21:41 15.07.2026
 
© Прокуратура КрымаЖителю Крыма дали 3 года условно за хранение патронов
Жителю Крыма дали 3 года условно за хранение патронов
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Суд вынес приговор жителю Красногвардейского района Крыма за хранение патронов, которые он случайно нашел. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
"В декабре 2024 года мужчина вблизи автодороги нашел металлическую емкость. В ней крымчанин обнаружил 12 патронов, которые потом хранил в хозяйственной постройке на приусадебном участке до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции", – говорится в сообщении.
Красногвардейский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
Ранее сообщалось, что в Крыму осудили жителя Раздольненского района за хранение патронов, которые он нашел более 25 лет назад.
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