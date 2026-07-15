https://crimea.ria.ru/20260715/krymchanin-stal-zasluzhennym-geografom-rossii-1157666359.html

Крымчанин стал заслуженным географом России

Крымчанин стал заслуженным географом России - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Крымчанин стал заслуженным географом России

Заместителю директора по научной работе Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" Крымского федерального университета имени В.И... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T15:46

2026-07-15T15:46

2026-07-15T15:46

геннадий самохин

крым

рго (русское географическое общество)

новости

награды

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Заместителю директора по научной работе Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Геннадию Самохину присвоено почетное звание "Заслуженный географ Российской Федерации". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.Отмечается, что звание присвоено за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России, активное участие в деятельности Русского географического общества.Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост интереса к географическому образованию. В Крыму одной из ключевых является работа в сфере геоэкологического развития.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Месть географии: что может уберечь государства от конфликтов – мнениеКем работают географы – в Крыму развеяли мифы о специальностиВ Крыму отметили рост интереса к географическому образованию

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2026

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геннадий самохин, крым, рго (русское географическое общество), новости, награды, кфу (крымский федеральный университет)