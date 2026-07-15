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Крымчанин стал заслуженным географом России - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Крымчанин стал заслуженным географом России
Крымчанин стал заслуженным географом России - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Крымчанин стал заслуженным географом России
Заместителю директора по научной работе Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" Крымского федерального университета имени В.И... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T15:46
2026-07-15T15:46
геннадий самохин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Заместителю директора по научной работе Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Геннадию Самохину присвоено почетное звание "Заслуженный географ Российской Федерации". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.Отмечается, что звание присвоено за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России, активное участие в деятельности Русского географического общества.Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост интереса к географическому образованию. В Крыму одной из ключевых является работа в сфере геоэкологического развития.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Месть географии: что может уберечь государства от конфликтов – мнениеКем работают географы – в Крыму развеяли мифы о специальностиВ Крыму отметили рост интереса к географическому образованию
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геннадий самохин, крым, рго (русское географическое общество), новости, награды, кфу (крымский федеральный университет)
Крымчанин стал заслуженным географом России

Крымчанину Геннадию Самохину присвоено почетное звание "Заслуженный географ России"

15:46 15.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредседатель Отделения РГО в Республике Крым, старший преподаватель кафедры физической географии и геоморфологии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин
Председатель Отделения РГО в Республике Крым, старший преподаватель кафедры физической географии и геоморфологии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Заместителю директора по научной работе Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Геннадию Самохину присвоено почетное звание "Заслуженный географ Российской Федерации". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Отмечается, что звание присвоено за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России, активное участие в деятельности Русского географического общества.
"Наш земляк... стоял у истоков создания уникального научно-рекреационного комплекса и известен как исследователь с мировым именем. Поздравляем Геннадия Викторовича с заслуженным признанием и желаем новых научных открытий и достижений", – подчеркнули в правительстве Крыма.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост интереса к географическому образованию. В Крыму одной из ключевых является работа в сфере геоэкологического развития.
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Геннадий СамохинКрымРГО (Русское географическое общество)НовостиНаградыКФУ (Крымский федеральный университет)
 
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