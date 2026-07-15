Рейтинг@Mail.ru
Крым частично без воды из-за ремонта на электросетях - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260715/krym-chastichno-bez-vody-iz-za-remonta-na-setyakh-1157654974.html
Крым частично без воды из-за ремонта на электросетях
Крым частично без воды из-за ремонта на электросетях - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Крым частично без воды из-за ремонта на электросетях
Несколько городов и районов Крыма с среду остались без водоснабжения из-за необходимости провести ремонты на объектах "Крымэнерго". Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T08:53
2026-07-15T09:05
вода крыма
вода в крыму
отключение электроэнергии в крыму
отключение воды в крыму
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156601796_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_5d3fdd6bdb86c0e80472dea09e0bf7a8.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Несколько городов и районов Крыма с среду остались без водоснабжения из-за необходимости провести ремонты на объектах "Крымэнерго". Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Бахчисарайский филиалВоды не будет до 17:00 (ориентировочно) в г. Бахчисарай - ул.Свидерского, ул.Ленина, ул.Партизанская, ул.Фрунзе, с. Угловое - ул.Аграрная, ул.Первомайская, ул.ЛуговаяБелогорский филиалИз-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды Белогорский район (частично), Нижнегорский район (частично) Джанкойский филиалИз-за аварии на сетях "Крымэнерго" нет воды в Красногаврдейском и Нижнегорском районах (частично)Керченский филиалАвария на сетях "Крымэнерго". В Керчи снижено давление воды, возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения. Также нет подачи воды в селах Приозёрное, Войково, Бондаренково, Глазовка, Осовины, Юркино.Красноперекопский филиалВследствие аварии на сетях "Крымэнерго" нет воды в Красноперекопском районе, Красноперекопске, Армянске, пгт. Раздольное, Раздольненском районе.Ленинский филиалОтсутствует водоснабжение в селах Уварово, Батальное, Семисотка. Сакский филиалИз-за ремонта сетей "Крымэнерго" без воды г. Саки - ул.Ленина, ул.Курортная, ул.Бурденко, ул.Кузнецова, ул.Красноармейская, пер.Пролетарский, пер.Галушкина, пер.Береговой, пер.Новый, пер.Курортный, ул.Советская, ул.Интернациональная, ул.Строительная, ул.Приозерная, ул.Вольная, ул.Дегтярева, пер.Приозерный, пер.Галушкина, ул.Революции, ул.Прохорова, ул.Вокзальная, ул.Октябрьская, ул.Привокзальная, ул.Садовая, ул.2-ой Гвардейской Армии, ул.Железнодорожная, Евпаторийское шоссе (частично), пер.Западный, пер.Черноморский, пер.Евпаторийский, ул.Евпаторийская Судакский филиалДо 20:00 (ориентировочно) не будет воды в с. Краснокаменка. На время проведения работ будет организован подвоз воды. Феодосийский филиалВ Феодосии снижено давление воды, возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения. До 17:00 (ориентировочно) воды не будет в г. Феодосия - 1-й-5-й Подгорный проезд, ул.Украинская №31-103, пер.Северный, ул.Виноградная, ул.Южная, пер.Виноградный, пер.Северная, ул.Пограничная, ул.Черепичная, ул.Панова, ул.Колодяжного, ул.Линейная, ул.Судакская.Также нет воды в с. Отважное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь полностью обесточена после ударов ВСУЦентры содействия жителям Красноперекопского района – куда обращатьсяАрмянск без света – куда обращаться жителям за помощьюГде в Нижнегорском районе зарядить телефон и снять наличные
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156601796_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_313517699ab195d0a0015a4d2714a8f5.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода крыма, вода в крыму, отключение электроэнергии в крыму, отключение воды в крыму, новости крыма
Крым частично без воды из-за ремонта на электросетях

Часть городов и районов Крыма без воды из-за ремонта на электросетях

08:53 15.07.2026 (обновлено: 09:05 15.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Несколько городов и районов Крыма с среду остались без водоснабжения из-за необходимости провести ремонты на объектах "Крымэнерго". Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
Бахчисарайский филиал
Воды не будет до 17:00 (ориентировочно) в г. Бахчисарай - ул.Свидерского, ул.Ленина, ул.Партизанская, ул.Фрунзе, с. Угловое - ул.Аграрная, ул.Первомайская, ул.Луговая
Белогорский филиал
Из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды Белогорский район (частично), Нижнегорский район (частично)
Джанкойский филиал
Из-за аварии на сетях "Крымэнерго" нет воды в Красногаврдейском и Нижнегорском районах (частично)
Керченский филиал
Авария на сетях "Крымэнерго". В Керчи снижено давление воды, возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения. Также нет подачи воды в селах Приозёрное, Войково, Бондаренково, Глазовка, Осовины, Юркино.
Красноперекопский филиал
Вследствие аварии на сетях "Крымэнерго" нет воды в Красноперекопском районе, Красноперекопске, Армянске, пгт. Раздольное, Раздольненском районе.
Ленинский филиал
Отсутствует водоснабжение в селах Уварово, Батальное, Семисотка.
Сакский филиал
Из-за ремонта сетей "Крымэнерго" без воды г. Саки - ул.Ленина, ул.Курортная, ул.Бурденко, ул.Кузнецова, ул.Красноармейская, пер.Пролетарский, пер.Галушкина, пер.Береговой, пер.Новый, пер.Курортный, ул.Советская, ул.Интернациональная, ул.Строительная, ул.Приозерная, ул.Вольная, ул.Дегтярева, пер.Приозерный, пер.Галушкина, ул.Революции, ул.Прохорова, ул.Вокзальная, ул.Октябрьская, ул.Привокзальная, ул.Садовая, ул.2-ой Гвардейской Армии, ул.Железнодорожная, Евпаторийское шоссе (частично), пер.Западный, пер.Черноморский, пер.Евпаторийский, ул.Евпаторийская
Судакский филиал
До 20:00 (ориентировочно) не будет воды в с. Краснокаменка. На время проведения работ будет организован подвоз воды.
Феодосийский филиал
В Феодосии снижено давление воды, возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения. До 17:00 (ориентировочно) воды не будет в г. Феодосия - 1-й-5-й Подгорный проезд, ул.Украинская №31-103, пер.Северный, ул.Виноградная, ул.Южная, пер.Виноградный, пер.Северная, ул.Пограничная, ул.Черепичная, ул.Панова, ул.Колодяжного, ул.Линейная, ул.Судакская.
Также нет воды в с. Отважное.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Керчь полностью обесточена после ударов ВСУ
Центры содействия жителям Красноперекопского района – куда обращаться
Армянск без света – куда обращаться жителям за помощью
Где в Нижнегорском районе зарядить телефон и снять наличные
 
Вода КрымаВода в КрымуОтключение электроэнергии в КрымуОтключение воды в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:24Где в Крыму можно купить бензин в среду
10:14На Крымском мосту начала расти очередь
10:09ФСБ сорвала теракт на нефтяном предприятии
10:00Где в Севастополе купить бензин - адреса
09:38Порты Украины в огне: поражены три сухогруза и цеха сборки БПЛА
09:31В Севастополе свет будут подавать в режиме "3 часа через 3"
09:25В Крыму арендную плату для ряда предпринимателей снизят на 75 процентов
09:16В Крыму за полгода на соцвыплаты направили почти 12,9 млрд рублей
08:59Северо-запад и восток Крыма без света из-за атак беспилотников
08:53Крым частично без воды из-за ремонта на электросетях
08:44Отключения света в Крыму: что делать с лекарствами
08:32Керчь полностью обесточена после ударов ВСУ
08:12В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов
08:00ВС РФ снова ударили по портам Одессы - поражены суда и объекты инфраструктуры
07:41США атаковали десятки целей в районе Ормуза и получили ответный удар
07:27Над Крымом и морями ночью работала ПВО
07:14Бесстрашные люди: как работает скорая помощь в Крыму в условиях кризиса
06:51Майдан любой ценой – кто и зачем организовал террор Крыма
06:30Бойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под Херсоном
06:04Крымский мост - ситуация после ночного перекрытия движения
Лента новостейМолния