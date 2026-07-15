https://crimea.ria.ru/20260715/krym-chastichno-bez-vody-iz-za-remonta-na-setyakh-1157654974.html

Крым частично без воды из-за ремонта на электросетях

Крым частично без воды из-за ремонта на электросетях - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Крым частично без воды из-за ремонта на электросетях

Несколько городов и районов Крыма с среду остались без водоснабжения из-за необходимости провести ремонты на объектах "Крымэнерго". Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T08:53

2026-07-15T08:53

2026-07-15T09:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Несколько городов и районов Крыма с среду остались без водоснабжения из-за необходимости провести ремонты на объектах "Крымэнерго". Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Бахчисарайский филиалВоды не будет до 17:00 (ориентировочно) в г. Бахчисарай - ул.Свидерского, ул.Ленина, ул.Партизанская, ул.Фрунзе, с. Угловое - ул.Аграрная, ул.Первомайская, ул.ЛуговаяБелогорский филиалИз-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды Белогорский район (частично), Нижнегорский район (частично) Джанкойский филиалИз-за аварии на сетях "Крымэнерго" нет воды в Красногаврдейском и Нижнегорском районах (частично)Керченский филиалАвария на сетях "Крымэнерго". В Керчи снижено давление воды, возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения. Также нет подачи воды в селах Приозёрное, Войково, Бондаренково, Глазовка, Осовины, Юркино.Красноперекопский филиалВследствие аварии на сетях "Крымэнерго" нет воды в Красноперекопском районе, Красноперекопске, Армянске, пгт. Раздольное, Раздольненском районе.Ленинский филиалОтсутствует водоснабжение в селах Уварово, Батальное, Семисотка. Сакский филиалИз-за ремонта сетей "Крымэнерго" без воды г. Саки - ул.Ленина, ул.Курортная, ул.Бурденко, ул.Кузнецова, ул.Красноармейская, пер.Пролетарский, пер.Галушкина, пер.Береговой, пер.Новый, пер.Курортный, ул.Советская, ул.Интернациональная, ул.Строительная, ул.Приозерная, ул.Вольная, ул.Дегтярева, пер.Приозерный, пер.Галушкина, ул.Революции, ул.Прохорова, ул.Вокзальная, ул.Октябрьская, ул.Привокзальная, ул.Садовая, ул.2-ой Гвардейской Армии, ул.Железнодорожная, Евпаторийское шоссе (частично), пер.Западный, пер.Черноморский, пер.Евпаторийский, ул.Евпаторийская Судакский филиалДо 20:00 (ориентировочно) не будет воды в с. Краснокаменка. На время проведения работ будет организован подвоз воды. Феодосийский филиалВ Феодосии снижено давление воды, возможны перебои, частичное или полное отсутствие водоснабжения. До 17:00 (ориентировочно) воды не будет в г. Феодосия - 1-й-5-й Подгорный проезд, ул.Украинская №31-103, пер.Северный, ул.Виноградная, ул.Южная, пер.Виноградный, пер.Северная, ул.Пограничная, ул.Черепичная, ул.Панова, ул.Колодяжного, ул.Линейная, ул.Судакская.Также нет воды в с. Отважное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь полностью обесточена после ударов ВСУЦентры содействия жителям Красноперекопского района – куда обращатьсяАрмянск без света – куда обращаться жителям за помощьюГде в Нижнегорском районе зарядить телефон и снять наличные

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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