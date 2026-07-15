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Краснодарский край попросил кабмин увеличить поставки топлива в регион
Краснодарский край попросил кабмин увеличить поставки топлива в регион - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Краснодарский край попросил кабмин увеличить поставки топлива в регион
Власти Краснодарского края обратились в кабмин с просьбой увеличить квоту на поставку бензина и дизтоплива в регион, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T19:26
2026-07-15T19:26
2026-07-15T19:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края обратились в кабмин с просьбой увеличить квоту на поставку бензина и дизтоплива в регион, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев."Обратился в правительство России с просьбой увеличить ежемесячную квоту по поставкам дизеля и бензина для сельхозпроизводителей Краснодарского края", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком.В дополнительных поставках дизтоплива сверх квоты нуждаются и аграрии в связи с уборочной кампанией, добавил губернатор."В связи с этим попросил рассмотреть возможность увеличения ежемесячной квоты по поставкам топлива для сельхозпроизводителей края", - указал он.Ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после запрета на его экспорт. По его словам, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым сетям.Президент России Владимир Путин сообщал ранее, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – властиВ Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистрыГде в Крыму можно купить бензин в среду
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, вениамин кондратьев, топливо, кубань, бензин, новости, россия
Краснодарский край попросил кабмин увеличить поставки топлива в регион
Власти Кубани обратились в кабмин с просьбой увеличить квоту на поставку топлива в регион
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края обратились в кабмин с просьбой увеличить квоту на поставку бензина и дизтоплива в регион, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Обратился в правительство России с просьбой увеличить ежемесячную квоту по поставкам дизеля и бензина для сельхозпроизводителей Краснодарского края", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком.
По словам Кондратьева, ситуация с топливом на Кубани на сегодняшний день стабилизируется, ежедневно как минимум одним видом топлива обеспечены около 80% АЗС. В то же время напряженной остается ситуация в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Темрюкском и Крымском районах.
В дополнительных поставках дизтоплива сверх квоты нуждаются и аграрии в связи с уборочной кампанией, добавил губернатор.
"В связи с этим попросил рассмотреть возможность увеличения ежемесячной квоты по поставкам топлива для сельхозпроизводителей края", - указал он.
Ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что внутренний рынок России наполняется
дизельным топливом после запрета на его экспорт. По его словам, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым сетям.
Президент России Владимир Путин сообщал ранее, что правительство сформировало спецштаб
для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
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