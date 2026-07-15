https://crimea.ria.ru/20260715/krasnodarskiy-kray-poprosil-kabmin-uvelichit-postavki-topliva-v-region-1157674310.html

Краснодарский край попросил кабмин увеличить поставки топлива в регион

Краснодарский край попросил кабмин увеличить поставки топлива в регион - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Краснодарский край попросил кабмин увеличить поставки топлива в регион

Власти Краснодарского края обратились в кабмин с просьбой увеличить квоту на поставку бензина и дизтоплива в регион, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T19:26

2026-07-15T19:26

2026-07-15T19:26

краснодарский край

вениамин кондратьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Власти Краснодарского края обратились в кабмин с просьбой увеличить квоту на поставку бензина и дизтоплива в регион, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев."Обратился в правительство России с просьбой увеличить ежемесячную квоту по поставкам дизеля и бензина для сельхозпроизводителей Краснодарского края", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком.В дополнительных поставках дизтоплива сверх квоты нуждаются и аграрии в связи с уборочной кампанией, добавил губернатор."В связи с этим попросил рассмотреть возможность увеличения ежемесячной квоты по поставкам топлива для сельхозпроизводителей края", - указал он.Ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что внутренний рынок России наполняется дизельным топливом после запрета на его экспорт. По его словам, приоритетно поставлять ДТ будут сельхозпроизводителям и крупным торговым сетям.Президент России Владимир Путин сообщал ранее, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркивал, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливные субсидии Крыму помогут удержать цены на продукты – властиВ Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистрыГде в Крыму можно купить бензин в среду

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, вениамин кондратьев, топливо, кубань, бензин, новости, россия