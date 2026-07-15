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Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – Балицкий - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – Балицкий
Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – Балицкий - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – Балицкий
Киевский режим изо всех сил старается, чтобы Запорожская атомная станция не работала, и чтобы люди покидали рабочие места, но ему это не удастся. Об этом заявил РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T21:24
2026-07-15T21:24
новости
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
евгений балицкий
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим изо всех сил старается, чтобы Запорожская атомная станция не работала, и чтобы люди покидали рабочие места, но ему это не удастся. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.В среду в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли главный инженер атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель.При этом от отметил, что несмотря на все вызовы, бойцы ВС РФ, Росгвардия и полиция справляются с поставленными задачами. Большинство беспилотников уничтожается, но часть из них долетает.Все необходимое для того, чтобы Запорожская область была обеспечена электроэнергией, топливом, продуктами питания, делается, заверил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
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новости, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), евгений балицкий, атаки всу
Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – Балицкий

Киевский режим изо всех сил старается остановить работу Запорожской АЭС – Балицкий

21:24 15.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим изо всех сил старается, чтобы Запорожская атомная станция не работала, и чтобы люди покидали рабочие места, но ему это не удастся. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В среду в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли главный инженер атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель.
"Противник изо всех сил старается, чтобы наша атомная станция не работала, чтобы люди покидали рабочие места. Он бьет по энергетике, магазинам, гражданским машинам, по социальной инфраструктуре. Беспилотная авиация применяется в беспрецедентных масштабах, и средств борьбы с нею, эффективных на сто процентов, в мире на сегодняшний день нет", - написал Балицкий в своем канале в МАКС.
При этом от отметил, что несмотря на все вызовы, бойцы ВС РФ, Росгвардия и полиция справляются с поставленными задачами. Большинство беспилотников уничтожается, но часть из них долетает.
Все необходимое для того, чтобы Запорожская область была обеспечена электроэнергией, топливом, продуктами питания, делается, заверил губернатор.

"Правительство Запорожской области, правительство Российской Федерации, военные, силовой блок, лично президент — все знают ситуацию. Мы держим ее на контроле и устраняем все проблемы, которые можно решить быстро", - добавил Балицкий.

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НовостиЗапорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Евгений БалицкийАтаки ВСУ
 
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