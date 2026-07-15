https://crimea.ria.ru/20260715/kiev-staraetsya-ostanovit-rabotu-zaporozhskoy-aes--balitskiy-1157676985.html

Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – Балицкий

Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – Балицкий - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Киев старается остановить работу Запорожской АЭС – Балицкий

Киевский режим изо всех сил старается, чтобы Запорожская атомная станция не работала, и чтобы люди покидали рабочие места, но ему это не удастся. Об этом заявил РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T21:24

2026-07-15T21:24

2026-07-15T21:24

новости

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

евгений балицкий

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим изо всех сил старается, чтобы Запорожская атомная станция не работала, и чтобы люди покидали рабочие места, но ему это не удастся. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.В среду в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли главный инженер атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель.При этом от отметил, что несмотря на все вызовы, бойцы ВС РФ, Росгвардия и полиция справляются с поставленными задачами. Большинство беспилотников уничтожается, но часть из них долетает.Все необходимое для того, чтобы Запорожская область была обеспечена электроэнергией, топливом, продуктами питания, делается, заверил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), евгений балицкий, атаки всу