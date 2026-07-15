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Керчь полностью обесточена после ударов ВСУ
Керчь полностью обесточена после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Керчь полностью обесточена после ударов ВСУ
Керчь в среду утром полностью обесточена после ночной атаки ВСУ. Об этом проинформировал глава администрации города Иван Кошель. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T08:32
2026-07-15T08:32
2026-07-15T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Керчь в среду утром полностью обесточена после ночной атаки ВСУ. Об этом проинформировал глава администрации города Иван Кошель.Он подчеркнул, что все службы города задействованы в аварийно-восстановительных работах и призвал граждан сохранять бдительность и доверять только проверенным официальным источникам информации.Российские средства ПВО за ночь сбили 93 вражеских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями, сообщалось ранее. Накануне были атакованы энергообъекты в Севастополе. В понедельник ВСУ также атаковали энергетику Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключения света в Крыму: что делать с лекарствамиЗа съемки результатов атак ВСУ на регионы России должны наказывать жестче - политологМайдан любой ценой – кто и зачем организовал террор Крыма
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РИА Новости Крым
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Керчь полностью обесточена после ударов ВСУ
Керчь полностью обесточена в результате ударов ВСУ - мэр
08:32 15.07.2026 (обновлено: 08:40 15.07.2026)