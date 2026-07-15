Рейтинг@Mail.ru
Керчь полностью обесточена после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260715/kerch-polnostyu-obestochena-posle-udarov-vsu-1157654801.html
Керчь полностью обесточена после ударов ВСУ
Керчь полностью обесточена после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Керчь полностью обесточена после ударов ВСУ
Керчь в среду утром полностью обесточена после ночной атаки ВСУ. Об этом проинформировал глава администрации города Иван Кошель. РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T08:32
2026-07-15T08:40
керчь
новости крыма
срочные новости крыма
атаки всу на крым
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130394604_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_c1e57a16f1c43cfcc987d4fe2983177c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Керчь в среду утром полностью обесточена после ночной атаки ВСУ. Об этом проинформировал глава администрации города Иван Кошель.Он подчеркнул, что все службы города задействованы в аварийно-восстановительных работах и призвал граждан сохранять бдительность и доверять только проверенным официальным источникам информации.Российские средства ПВО за ночь сбили 93 вражеских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями, сообщалось ранее. Накануне были атакованы энергообъекты в Севастополе. В понедельник ВСУ также атаковали энергетику Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключения света в Крыму: что делать с лекарствамиЗа съемки результатов атак ВСУ на регионы России должны наказывать жестче - политологМайдан любой ценой – кто и зачем организовал террор Крыма
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130394604_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_87abaaa54523f621240486fbc78ec8fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу на крым, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма
Керчь полностью обесточена после ударов ВСУ

Керчь полностью обесточена в результате ударов ВСУ - мэр

08:32 15.07.2026 (обновлено: 08:40 15.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Анна КарпенкоВид на единый архитектурный ансамбль с Большой Митридатской лестницы
Вид на единый архитектурный ансамбль с Большой Митридатской лестницы - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости Крым . Анна Карпенко
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Керчь в среду утром полностью обесточена после ночной атаки ВСУ. Об этом проинформировал глава администрации города Иван Кошель.
"В результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания", – написал Кошель в своем канале в МАКС.
Он подчеркнул, что все службы города задействованы в аварийно-восстановительных работах и призвал граждан сохранять бдительность и доверять только проверенным официальным источникам информации.
Российские средства ПВО за ночь сбили 93 вражеских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями, сообщалось ранее. Накануне были атакованы энергообъекты в Севастополе. В понедельник ВСУ также атаковали энергетику Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отключения света в Крыму: что делать с лекарствами
За съемки результатов атак ВСУ на регионы России должны наказывать жестче - политолог
Майдан любой ценой – кто и зачем организовал террор Крыма
 
КерчьНовости КрымаСрочные новости КрымаАтаки ВСУ на КрымОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:24Где в Крыму можно купить бензин в среду
10:14На Крымском мосту начала расти очередь
10:09ФСБ сорвала теракт на нефтяном предприятии
10:00Где в Севастополе купить бензин - адреса
09:38Порты Украины в огне: поражены три сухогруза и цеха сборки БПЛА
09:31В Севастополе свет будут подавать в режиме "3 часа через 3"
09:25В Крыму арендную плату для ряда предпринимателей снизят на 75 процентов
09:16В Крыму за полгода на соцвыплаты направили почти 12,9 млрд рублей
08:59Северо-запад и восток Крыма без света из-за атак беспилотников
08:53Крым частично без воды из-за ремонта на электросетях
08:44Отключения света в Крыму: что делать с лекарствами
08:32Керчь полностью обесточена после ударов ВСУ
08:12В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов
08:00ВС РФ снова ударили по портам Одессы - поражены суда и объекты инфраструктуры
07:41США атаковали десятки целей в районе Ормуза и получили ответный удар
07:27Над Крымом и морями ночью работала ПВО
07:14Бесстрашные люди: как работает скорая помощь в Крыму в условиях кризиса
06:51Майдан любой ценой – кто и зачем организовал террор Крыма
06:30Бойцы "Днепра" уничтожили точку запуска вражеских БПЛА под Херсоном
06:04Крымский мост - ситуация после ночного перекрытия движения
Лента новостейМолния