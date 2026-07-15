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Какой сегодня праздник: 15 июля

Какой сегодня праздник: 15 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Какой сегодня праздник: 15 июля

В этот день во всем мире отмечают День навыков молодежи и Международный день мармеладных червячков. 243 года назад на воду спустили первый в мире пароход, а в... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают День навыков молодежи и Международный день мармеладных червячков. 243 года назад на воду спустили первый в мире пароход, а в Советском Союзе открылась первая внутренняя авиалиния. Еще в этот день родились знаменитый художник Рембрандт и автор детективов Клайв Касслер.Что празднуют в миреС 2015 года 15 июля отмечают Всемирный день навыков молодежи. Праздник призван привлечь внимание к низкому уровню образования и профессиональной подготовки среди молодых людей во всем мире. По данным ООН, сегодня молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет составляют 16% населения мира. При этом уровень безработицы среди молодежи в три раза выше, чем среди людей среднего возраста.В Азербайджане ежегодно 15 июля отмечают Сабантуй – праздник окончания полевых работ. Главным событием в этот день являются спортивные состязания в верховой езде, беге и национальной борьбе.А еще 15 июля празднуют Международный день мармеладных червячков. Жевательный мармелад появился впервые во Франции в XVIII веке – тогда его варили из айвы и яблок. Более древним предком мармелада считается рахат-лукум, который в восточных странах традиционно готовили из розовой воды, крахмала, фруктов и меда.Знаменательные событияВ 1783 году на реке Сена во Франции маркиз Клод Жоффруа д'Аббан запустил первый в истории пароход – судно, приводимое в движение паровой машиной. Пароход прошел 365 метров за 15 минут, а потом у него сломался двигатель. Маркиз-самоучка совершенствовать машину не стал и забросил опыты.В 1799 году возле небольшого города Розетта недалеко от Александрии капитан наполеоновских войск Пьер-Франсуа Бушар обнаружил плиту из гранодиорита, покрытую письменами на трех языках. Плита вошла в историю под именем Розеттского камня, который помог ученым расшифровать древнеегипетские иероглифы.В 1841 году в Лондоне была подписана конвенция, объявившая проливы Босфор и Дарданеллы закрытыми для прохода военных судов в мирное время и наделившая Турцию правом выдавать разрешение на проход легких военных судов. Конвенцию среди прочих подписала и Россия – и поплатилась: именно этот документ позволил турецкому правительству в 1853 году дать разрешение на проход в Черное море англо-французской флотилии и высадить десант в Крыму.В 1916 году американский инженер Уильям Боинг после успешного полета одного из двух сконструированных им гидросамолетов основал компанию "The Pacific Aero Products Company". Меньше чем через год компания сменила название на Boeing Airplanes. Сегодня это один из крупнейших в мире производителей авиа и космической техники.Спустя семь лет – в 1923 году – в Советском Союзе открылась первая внутренняя авиалиния, соединившая Москву и Нижний Новгород. Управление авиаполетами осуществляла созданная в этот же день компания "Аэрофлот".В 1933 году начал работу Уральский завод тяжелого машиностроения – Уралмаш. Сегодня это одно из крупнейших в России машиностроительных предприятий.Кто родилсяВ 1606 году родился знаменитый голландский художник Рембрандт Харменс ван Рейн – крупнейший представитель золотого века голландской живописи, непревзойденный мастер светотени. Среди его известных работ – "Похищение Ганимеда", "Даная", "Возвращение блудного сына", "Ночной дозор" и другие.В 1931 году на свет появился знаменитый американский писатель, автор детективных и приключенческих романов Клайв Касслер. Прославился благодаря сериям романов о Дирке Питте и приключениях Фарго.Сегодня исполнилось бы 102 года советскому артисту балета, эстрадному танцовщику, хореографу, балетмейстеру и актеру – Махмуду Эсамбаеву. Народный артист СССР и Киргизской ССР, Герой Социалистического Труда – его называли гением и чародеем танца.Также в этот день родились кинорежиссер, автор знаменитых советских картин "Республика ШКИД" и "Интервенция", сценарист, народный артист России Геннадий Полока, российский музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис (группы "Кино" и "Моральный кодекс", артисты Линда, Дима Билан и другие), российская актриса Жанна Эппле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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