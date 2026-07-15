https://crimea.ria.ru/20260715/kak-prodvigaetsya-rekonstruktsiya-kanalizatsionnoy-stantsii-v-alushte-1157663502.html

Как продвигается реконструкция канализационной станции в Алуште

Как продвигается реконструкция канализационной станции в Алуште - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Как продвигается реконструкция канализационной станции в Алуште

В Алуште продолжаются работы по реконструкции канализационной насосной станции (КНС) №2. Активная фаза начнется в августе-сентябре 2026 года. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T21:33

2026-07-15T21:33

2026-07-15T21:33

алушта

канализационные очистные сооружения «южные»

новости крыма

вода крыма

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Алуште продолжаются работы по реконструкции канализационной насосной станции (КНС) №2. Активная фаза начнется в августе-сентябре 2026 года. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма"."Специалисты ООО "Инновационные технологии" уже провели подготовительные работы: очистили стены фасада и подготовили к оштукатуриванию, установили ограждение и паспорт объекта, демонтировали бетонные конструкции", – рассказали на предприятии.Сейчас ведутся работы по армированию зданий насосной станции и камеры переключения, а также демонтаж внутренней отделки. Поступление основного оборудования для насосной станции ожидается в августе текущего года, уточнили в "Воде Крыма".Завершить реконструкцию КНС в Алуште планируется в декабре 2027 года. Работы проводятся в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" за счет средств федерального бюджета.Ранее сообщалось, что в селе Изобильное под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работыИнфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дорогиРеконструкция моста под Судаком в Крыму: как идут работы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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