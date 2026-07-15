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Как продвигается реконструкция канализационной станции в Алуште
Как продвигается реконструкция канализационной станции в Алуште - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Как продвигается реконструкция канализационной станции в Алуште
В Алуште продолжаются работы по реконструкции канализационной насосной станции (КНС) №2. Активная фаза начнется в августе-сентябре 2026 года. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T21:33
2026-07-15T21:33
2026-07-15T21:33
алушта
канализационные очистные сооружения «южные»
новости крыма
вода крыма
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Алуште продолжаются работы по реконструкции канализационной насосной станции (КНС) №2. Активная фаза начнется в августе-сентябре 2026 года. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма"."Специалисты ООО "Инновационные технологии" уже провели подготовительные работы: очистили стены фасада и подготовили к оштукатуриванию, установили ограждение и паспорт объекта, демонтировали бетонные конструкции", – рассказали на предприятии.Сейчас ведутся работы по армированию зданий насосной станции и камеры переключения, а также демонтаж внутренней отделки. Поступление основного оборудования для насосной станции ожидается в августе текущего года, уточнили в "Воде Крыма".Завершить реконструкцию КНС в Алуште планируется в декабре 2027 года. Работы проводятся в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" за счет средств федерального бюджета.Ранее сообщалось, что в селе Изобильное под Алуштой стартовало строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работыИнфраструктура для жизни: как в Крыму строят жилье и дорогиРеконструкция моста под Судаком в Крыму: как идут работы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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алушта, канализационные очистные сооружения «южные», новости крыма, вода крыма, жкх крыма и севастополя
Как продвигается реконструкция канализационной станции в Алуште
Активная фаза реконструкции канализационной станции в Алуште начнется в августе-сентябре
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Алуште продолжаются работы по реконструкции канализационной насосной станции (КНС) №2. Активная фаза начнется в августе-сентябре 2026 года. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"Специалисты ООО "Инновационные технологии" уже провели подготовительные работы: очистили стены фасада и подготовили к оштукатуриванию, установили ограждение и паспорт объекта, демонтировали бетонные конструкции", – рассказали на предприятии.
Сейчас ведутся работы по армированию зданий насосной станции и камеры переключения, а также демонтаж внутренней отделки. Поступление основного оборудования для насосной станции ожидается в августе текущего года, уточнили в "Воде Крыма".
Завершить реконструкцию КНС в Алуште планируется в декабре 2027 года. Работы проводятся в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" за счет средств федерального бюджета.
Ранее сообщалось, что в селе Изобильное под Алуштой стартовало
строительство новой канализационной сети протяженностью почти шесть километров.
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