https://crimea.ria.ru/20260715/kak-besplatno-zapravit-ballon-gazom-v-sudake-1157672945.html

Как бесплатно заправить баллон газом в Судаке

Как бесплатно заправить баллон газом в Судаке - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Как бесплатно заправить баллон газом в Судаке

Жителям Судака объяснили порядок обеспечения бесплатным газом в баллонах, который начнет действовать с 15 июля. Алгоритм разъяснил глава администрации Судака... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T18:21

2026-07-15T18:21

2026-07-15T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Жителям Судака объяснили порядок обеспечения бесплатным газом в баллонах, который начнет действовать с 15 июля. Алгоритм разъяснил глава администрации Судака Кирилл Чебышев.Условия полученияПраво на бесплатный газ имеют граждане льготных категорий: многодетные семьи; участники СВО, члены их семей и семьи погибших участников СВО; инвалиды I, II, III групп; дети войны; участники Великой Отечественной войны; контрактники ВС РФ; граждане, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.В первую очередь газ выдается перечисленным льготным категориям. После их обеспечения заправка будет организована и для остальных жителей частного сектора, не имеющих природного газа.Баллоны принимаются на обмен не старше 30 лет, взамен выдаются заправленные баллоны. Газ предоставляется бесплатно.О доставкеДля обеспечения бесплатным баллонным газом жители Судака могут обращаться в администрацию города (отдел ЖКХ) по адресу: ул. Ленина, 85А. При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие льготную категорию.Жителям сельских населенных пунктов и поселка Новый Свет необходимо обратиться к руководителю территориального органа администрации (ваш местный глава или уполномоченное лицо), который внесет заявителя в список.Контакты ответственных лицВ пгт. Новый Свет депутатом является Афанасьева Мария Ивановна, +7 (978) 832-61-32. Руководителем территориального органа администрации в пгт. Новый Свет - Большов Евгений Евгеньевич, +7 (978) 821-70-36.В селах Веселое, Ворон и Междуречье депутатом является Лепсая Емзар Сергеевич, +7 (978) 789-88-75. Руководителем территориального органа администрации в селах Веселое, Ворон и Междуречье - Петер Сергей Григорьевич, +7 (978) 590-09-99.В Громовке депутат Кочерга Сергей Юрьевич, +7 (978) 072-76-82. Руководитель территориального органа администрации в селах Морское и Громовка - Лунев Павел Владимирович, +7 (912) 700-31-58.В селах Богатовка, Миндальное, Прибрежное и Солнечная Долина депутат Юррэ Александр Игоревич, +7 (978) 945-07-47. Руководитель тероргана администрации в селах Богатовка, Миндальное, Прибрежное и Солнечная Долина - Костел Дмитрий Иванович, +7 (978) 789-78-82.В селах Дачное и Лесное депутатом является Золотаревский Вадим Федорович. Он также является директором Судакакого филиала "Крымгазсети", +7 (978) 764-32-33. Руководителем территориального органа администрации в селах Дачное и Лесное - Персань Даниил Алексеевич, +7 (978) 740-36-02.Депутатом по округу №12 является Ермак Сергей Анатольевич, +7 (978) 547-90-44.Ранее сообщалось, что в республике разработали порядок бесплатного обеспечения крымчан сжиженным баллонным газом. Сжиженный баллонный газ бесплатно поставляется тем абонентам, которые имеют заключенные договоры с "Крымгазсети" или коммерческими структурами на поставку сжиженного газа и проживают в негазифицированных природным газом домах.Накануне сообщалось, что в Крыму на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда на север полуострова, где сложилась сложная ситуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧСЗаправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе КрымаТопливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, судак, газ, кирилл чебышев