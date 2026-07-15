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Как бесплатно заправить баллон газом в Судаке - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Как бесплатно заправить баллон газом в Судаке
Как бесплатно заправить баллон газом в Судаке - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Как бесплатно заправить баллон газом в Судаке
Жителям Судака объяснили порядок обеспечения бесплатным газом в баллонах, который начнет действовать с 15 июля. Алгоритм разъяснил глава администрации Судака... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T18:21
2026-07-15T18:21
крым
новости крыма
судак
газ
кирилл чебышев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Жителям Судака объяснили порядок обеспечения бесплатным газом в баллонах, который начнет действовать с 15 июля. Алгоритм разъяснил глава администрации Судака Кирилл Чебышев.Условия полученияПраво на бесплатный газ имеют граждане льготных категорий: многодетные семьи; участники СВО, члены их семей и семьи погибших участников СВО; инвалиды I, II, III групп; дети войны; участники Великой Отечественной войны; контрактники ВС РФ; граждане, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.В первую очередь газ выдается перечисленным льготным категориям. После их обеспечения заправка будет организована и для остальных жителей частного сектора, не имеющих природного газа.Баллоны принимаются на обмен не старше 30 лет, взамен выдаются заправленные баллоны. Газ предоставляется бесплатно.О доставкеДля обеспечения бесплатным баллонным газом жители Судака могут обращаться в администрацию города (отдел ЖКХ) по адресу: ул. Ленина, 85А. При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие льготную категорию.Жителям сельских населенных пунктов и поселка Новый Свет необходимо обратиться к руководителю территориального органа администрации (ваш местный глава или уполномоченное лицо), который внесет заявителя в список.Контакты ответственных лицВ пгт. Новый Свет депутатом является Афанасьева Мария Ивановна, +7 (978) 832-61-32. Руководителем территориального органа администрации в пгт. Новый Свет - Большов Евгений Евгеньевич, +7 (978) 821-70-36.В селах Веселое, Ворон и Междуречье депутатом является Лепсая Емзар Сергеевич, +7 (978) 789-88-75. Руководителем территориального органа администрации в селах Веселое, Ворон и Междуречье - Петер Сергей Григорьевич, +7 (978) 590-09-99.В Громовке депутат Кочерга Сергей Юрьевич, +7 (978) 072-76-82. Руководитель территориального органа администрации в селах Морское и Громовка - Лунев Павел Владимирович, +7 (912) 700-31-58.В селах Богатовка, Миндальное, Прибрежное и Солнечная Долина депутат Юррэ Александр Игоревич, +7 (978) 945-07-47. Руководитель тероргана администрации в селах Богатовка, Миндальное, Прибрежное и Солнечная Долина - Костел Дмитрий Иванович, +7 (978) 789-78-82.В селах Дачное и Лесное депутатом является Золотаревский Вадим Федорович. Он также является директором Судакакого филиала "Крымгазсети", +7 (978) 764-32-33. Руководителем территориального органа администрации в селах Дачное и Лесное - Персань Даниил Алексеевич, +7 (978) 740-36-02.Депутатом по округу №12 является Ермак Сергей Анатольевич, +7 (978) 547-90-44.Ранее сообщалось, что в республике разработали порядок бесплатного обеспечения крымчан сжиженным баллонным газом. Сжиженный баллонный газ бесплатно поставляется тем абонентам, которые имеют заключенные договоры с "Крымгазсети" или коммерческими структурами на поставку сжиженного газа и проживают в негазифицированных природным газом домах.Накануне сообщалось, что в Крыму на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда на север полуострова, где сложилась сложная ситуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти рассказали о жизни Крыма в режиме ЧСЗаправка газовых баллонов: как решили вопрос в Белогорском районе КрымаТопливо, генераторы и "ждуны": Аксенов о ситуации в Крыму
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крым, новости крыма, судак, газ, кирилл чебышев
Как бесплатно заправить баллон газом в Судаке

Как бесплатно заправить баллон газом в Судаке - алгоритм

18:21 15.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак. Набережная
Судак. Набережная - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Жителям Судака объяснили порядок обеспечения бесплатным газом в баллонах, который начнет действовать с 15 июля. Алгоритм разъяснил глава администрации Судака Кирилл Чебышев.
"С 15 июля в период действия режима ЧС начинается выдача топлива льготным категориям граждан, проживающим в частном секторе (дома блочного, барачного типа), которые не подключены к природному газу", – рассказал он.
Условия получения
Право на бесплатный газ имеют граждане льготных категорий: многодетные семьи; участники СВО, члены их семей и семьи погибших участников СВО; инвалиды I, II, III групп; дети войны; участники Великой Отечественной войны; контрактники ВС РФ; граждане, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.
В первую очередь газ выдается перечисленным льготным категориям. После их обеспечения заправка будет организована и для остальных жителей частного сектора, не имеющих природного газа.
Баллоны принимаются на обмен не старше 30 лет, взамен выдаются заправленные баллоны. Газ предоставляется бесплатно.
О доставке
Для обеспечения бесплатным баллонным газом жители Судака могут обращаться в администрацию города (отдел ЖКХ) по адресу: ул. Ленина, 85А. При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие льготную категорию.
Жителям сельских населенных пунктов и поселка Новый Свет необходимо обратиться к руководителю территориального органа администрации (ваш местный глава или уполномоченное лицо), который внесет заявителя в список.
"Заправка баллонов производится в Судаке. Если вы или ваши родные не можете самостоятельно приехать и заправить баллон - доставка будет организована специальными машинами прямо в населенные пункты. Если вы уже подали заявку на баллонный газ и передали свои данные - дождитесь звонка от горгаза, вас оповестят о времени и месте выдачи или доставки", – пояснил Чебышев.
Контакты ответственных лиц
В пгт. Новый Свет депутатом является Афанасьева Мария Ивановна, +7 (978) 832-61-32. Руководителем территориального органа администрации в пгт. Новый Свет - Большов Евгений Евгеньевич, +7 (978) 821-70-36.
В селах Веселое, Ворон и Междуречье депутатом является Лепсая Емзар Сергеевич, +7 (978) 789-88-75. Руководителем территориального органа администрации в селах Веселое, Ворон и Междуречье - Петер Сергей Григорьевич, +7 (978) 590-09-99.
В Громовке депутат Кочерга Сергей Юрьевич, +7 (978) 072-76-82. Руководитель территориального органа администрации в селах Морское и Громовка - Лунев Павел Владимирович, +7 (912) 700-31-58.
В селах Богатовка, Миндальное, Прибрежное и Солнечная Долина депутат Юррэ Александр Игоревич, +7 (978) 945-07-47. Руководитель тероргана администрации в селах Богатовка, Миндальное, Прибрежное и Солнечная Долина - Костел Дмитрий Иванович, +7 (978) 789-78-82.
В селах Дачное и Лесное депутатом является Золотаревский Вадим Федорович. Он также является директором Судакакого филиала "Крымгазсети", +7 (978) 764-32-33. Руководителем территориального органа администрации в селах Дачное и Лесное - Персань Даниил Алексеевич, +7 (978) 740-36-02.
Депутатом по округу №12 является Ермак Сергей Анатольевич, +7 (978) 547-90-44.
Ранее сообщалось, что в республике разработали порядок бесплатного обеспечения крымчан сжиженным баллонным газом. Сжиженный баллонный газ бесплатно поставляется тем абонентам, которые имеют заключенные договоры с "Крымгазсети" или коммерческими структурами на поставку сжиженного газа и проживают в негазифицированных природным газом домах.
Накануне сообщалось, что в Крыму на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда на север полуострова, где сложилась сложная ситуация.
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