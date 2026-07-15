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Гросси сделал заявление после убийства главного инженера Запорожской АЭС
Гросси сделал заявление после убийства главного инженера Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Гросси сделал заявление после убийства главного инженера Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил атаку ВСУ, в результате которой погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев,... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T23:07
2026-07-15T23:07
2026-07-15T23:07
магатэ
рафаэль гросси
заэс (запорожская атомная электростанция)
атаки всу
теракт
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил атаку ВСУ, в результате которой погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев, назвав подобные инциденты недопустимыми. Об этом говорится в заявлении международной организации.В среду в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли главный инженер атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель. Как отметили в Росатоме, трагедия стала возможной в результате прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств.Как отметили в МАГАТЭ, Россия проинформировала организацию о произошедшем.Гросси также в очередной раз призвал к немедленному прекращению любых атак на ядерные объекты и их персонал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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магатэ, рафаэль гросси, заэс (запорожская атомная электростанция), атаки всу, теракт, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Гросси сделал заявление после убийства главного инженера Запорожской АЭС
Нанесение ударов по Запорожской АЭС и ее руководству недопустимо – глава МАГАТЭ