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Гросси сделал заявление после убийства главного инженера Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 15.07.2026
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Гросси сделал заявление после убийства главного инженера Запорожской АЭС
Гросси сделал заявление после убийства главного инженера Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Гросси сделал заявление после убийства главного инженера Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил атаку ВСУ, в результате которой погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев,... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T23:07
2026-07-15T23:07
магатэ
рафаэль гросси
заэс (запорожская атомная электростанция)
атаки всу
теракт
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил атаку ВСУ, в результате которой погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев, назвав подобные инциденты недопустимыми. Об этом говорится в заявлении международной организации.В среду в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли главный инженер атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель. Как отметили в Росатоме, трагедия стала возможной в результате прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств.Как отметили в МАГАТЭ, Россия проинформировала организацию о произошедшем.Гросси также в очередной раз призвал к немедленному прекращению любых атак на ядерные объекты и их персонал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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магатэ, рафаэль гросси, заэс (запорожская атомная электростанция), атаки всу, теракт, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Гросси сделал заявление после убийства главного инженера Запорожской АЭС

Нанесение ударов по Запорожской АЭС и ее руководству недопустимо – глава МАГАТЭ

23:07 15.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил атаку ВСУ, в результате которой погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев, назвав подобные инциденты недопустимыми. Об этом говорится в заявлении международной организации.
В среду в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине ЗАЭС погибли главный инженер атомной электростанции Александр Яковлев, а также его водитель. Как отметили в Росатоме, трагедия стала возможной в результате прямого поощрения преступного киевского режима к наращиванию террористических актов со стороны западных государств.
Как отметили в МАГАТЭ, Россия проинформировала организацию о произошедшем.

"Рафаэль Гросси осудил этот инцидент, заявив, что он представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности", - говорится в публикации агентства в соцсети Х.

Гросси также в очередной раз призвал к немедленному прекращению любых атак на ядерные объекты и их персонал.
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МАГАТЭРафаэль ГроссиЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Атаки ВСУТерактБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
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23:07Гросси сделал заявление после убийства главного инженера Запорожской АЭС
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