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Громкие звуки в Севастополе - Развожаев назвал причину

Громкие звуки в Севастополе - Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 15.07.2026

Громкие звуки в Севастополе - Развожаев назвал причину

В Севастополе до 23 часов будут проходить учения со стрельбами и гранатометанием, жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.07.2026

2026-07-15T10:36

2026-07-15T10:36

2026-07-15T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе до 23 часов будут проходить учения со стрельбами и гранатометанием, жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", - говорится в сообщении.В рамках тренировок запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиКак обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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