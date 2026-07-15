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Громкие звуки в Севастополе - Развожаев назвал причину
Громкие звуки в Севастополе - Развожаев назвал причину - РИА Новости Крым, 15.07.2026
Громкие звуки в Севастополе - Развожаев назвал причину
В Севастополе до 23 часов будут проходить учения со стрельбами и гранатометанием, жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.07.2026
2026-07-15T10:36
2026-07-15T10:36
2026-07-15T10:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе до 23 часов будут проходить учения со стрельбами и гранатометанием, жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", - говорится в сообщении.В рамках тренировок запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиКак обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионе
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
Громкие звуки в Севастополе - Развожаев назвал причину
В Севастополе до 23 часов будут проходить учения со стрельбами и гранатометанием
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе до 23 часов будут проходить учения со стрельбами и гранатометанием, жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", - говорится в сообщении.
В рамках тренировок запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил он.
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